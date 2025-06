Λιθουανία: Η κυβέρνηση ζήτησε να σκοτώσουν αρκούδα και οι κηνηγοί αρνήθηκαν - Ο λόγος

Η κυβέρνηση της Λιθουανίας εξέδωσε άδεια για να σκοτώσουν νεαρή θηλυκή αρκούδα που περιπλανιόταν στο Βίλνιους για δύο ημέρες, ωστόσο κυνηγοί αρνούνται να την σκοτώσουν.

Η νεαρή θηλυκή αρκούδα προκάλεσε αναστάτωση αφού περιπλανήθηκε έξω από το δάσος και στα καταπράσινα προάστια της πρωτεύουσας της Λιθουανίας. Για δύο ημέρες, η καφέ αρκούδα περιπλανιόταν στις γειτονιές του Βίλνιους, διέσχιζε αυτοκινητόδρομους και εξερευνούσε αυλές ενώ την ακολουθούσαν άτομα με smartphones και drones.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση εξέδωσε άδεια για να πυροβοληθεί και να θανατωθεί η αρκούδα. Αυτή την απόφαση δεν δέχθηκαν οι κυνηγοί της Λιθουανίας, οι οποίοι, γνωρίζοντας ότι υπήρχε μόνο ένας μικρός αριθμός προστατευόμενων ειδών σε ολόκληρη τη χώρα, αρνήθηκαν.

Η λιθουανική ένωση κυνηγών και ψαράδων δήλωσε χαρακτηριστικά ότι σοκαρίστηκε από την προσέγγιση της κυβέρνησης.

Ο διοικητής της ένωσης, Ramutė Juknytė, δήλωσε ότι η αρκούδα ήταν μια όμορφη νεαρή θηλυκή αρκούδα περίπου δύο ετών και δεν άξιζε να πυροβοληθεί. «Ήταν φοβισμένη αλλά όχι επιθετική. Απλώς δεν ήξερε πώς να ξεφύγει από την πόλη, αλλά δεν έκανε τίποτα κακό», είπε.

Ο οργανισμός παρακολουθεί τις κινήσεις των αρκούδων. Πιστεύει ότι υπάρχουν μόνο πέντε έως δέκα αρκούδες στη χώρα της Βαλτικής, αλλά δεν έχει ακριβή αριθμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν η αρκούδα μπήκε στην πρωτεύουσα. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που μια αρκούδα μπήκε στην πόλη και έφτασε σε απόσταση περίπου 2-3 ​​μιλίων (4-5 χιλιομέτρων) από το κέντρο της πόλης.

Ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος, Ramūnas Krugelis, δήλωσε ότι η άδεια θανάτωσης είχε εκδοθεί καθαρά ως προφύλαξη σε περίπτωση που η αρκούδα αποτελούσε απειλή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του λιθουανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα LRT.

