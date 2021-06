Ποινική έρευνα ξεκίνησαν οι αρχές της Σρι Λάνκα για τη φωτιά σε πλοίο φορτωμένο με τοξικά χημικά που μαινόταν επί δώδεκα ημέρες ανοικτά των ακτών της, μολύνοντας τις παραλίες και γεμίζοντας τη θαλάσσια περιοχή με καύσιμα και ατσάλινα συντρίμμια.



Η Υπηρεσία Θαλάσσιας Προστασίας της χώρας χαρακτήρισε τη μόλυνση ως «πιθανότατα τη χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία μας».



Το πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης μετέφερε 1.486 κοντέινερ, περιλαμβανομένων και 350 τόνων πετρελαίου και 25 τόνων νιτρικού οξέος και άλλων χημικών (όπως καυστική σόδα, που είχαν φορτωθεί στο λιμάνι της Χαζίρα στην Ινδία στις 15 Μαϊου. Το Ναυτικό της Σρι Λάνκα θεωρεί πως η φωτιά προκλήθηκε από αυτά τα χημικά.

Status quo of fire-stricken #MVXPressPearl lying off Colombo harbour this morning. #srilanka_navy together with other stakeholders working at full force to mitigate damage to marine eco-system. pic.twitter.com/35IANdy5xf