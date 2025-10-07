ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της

Φωτογραφία: Unsplash
Με κεντρικό μήνυμα «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα», έντεκα από τις πιο δραστήριες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας δημιούργησαν τη «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή», μια φιλόδοξη κοινή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προστασία της ελληνικής άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων της.

Η συμμαχία έρχεται να υπενθυμίσει ότι η ευημερία της φύσης και του ανθρώπου είναι αλληλένδετη και πως η προστασία της βιοποικιλότητας απαιτεί συνεργασία, συντονισμό και συλλογική δράση.

Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στη «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή»

Η νέα περιβαλλοντική συμμαχία στηρίζεται στο έργο των εξής οργανώσεων:

  • ANIMA – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής
  • ΑΡΧΕΛΩΝ – Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας
  • ΚΑΛΛΙΣΤΩ – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση
  • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
  • Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης
  • Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
  • Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας
  • iSea – Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων
  • MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
  • TETHYS Research Institute
  • WWF Ελλάς

Ένας κοινός στόχος: Η προστασία της ελληνικής βιοποικιλότητας

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της.

Η «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή» δρα από τα βουνά και τα δάση μέχρι τη θάλασσα και τα ποτάμια, με σκοπό να προστατεύσει εμβληματικά και απειλούμενα είδη της ελληνικής πανίδας και να ενισχύσει τις δράσεις κάθε οργανισμού μέσα από τη συνεργασία.

Εκ μέρους της συμμαχίας, η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, τόνισε:

«Εδώ και αρκετά χρόνια, πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις δουλεύουμε, η καθεμία στο πεδίο της, με στόχο την προστασία της άγριας ζωής. Όμως, κάθε οργάνωση ξεχωριστά δεν μπορεί να πετύχει αυτό που όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε.

Η αγάπη μας για το φυσικό περιβάλλον και η αναγνώριση των ολοένα και αυξανόμενων απειλών που θέτουν σε κίνδυνο την άγρια ζωή, μας έκαναν να ενώσουμε δυνάμεις και πιο συντονισμένα να δουλέψουμε για την προστασία της βιοποικιλότητας της Ελλάδας.

Η «Συμμαχία για την Άγρια Ζωή» με όχημα τη συνεργασία, επιδιώκει να ενισχύει τα αποτελέσματα κάθε μεμονωμένης προσπάθειας, προς όφελος της φύσης και του ανθρώπου. Γιατί η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα».

