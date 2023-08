«Χανκ το τανκ»: Αρκούδα είχε κάνει 21 «διαρρήξεις» σε σπίτια στην Καλιφόρνια

Αρκούδα που είχε κάνει 21 διαρρήξεις σε σπίτια στην Καλιφόρνια, εντοπίστηκε από τις αρχές και μπήκε σε καταφύγιο ζώων στο Κολοράντο.

Η μαύρη αρκούδα ονόματι Ενριέτα συνηθίζει, σταδιακά, τις νέες συνθήκες, όπως επεσήμανε το ίδιο το καταφύγιο.

«Καλώς όρισες σπίτι» έγραψε το καταφύγιο άγριων ζώων. Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιελάμβανε φωτογραφίες της Ενριέτα μέσα σε ένα προσωρινό σπίτι της, σε έναν χώρο 930 στρεμμάτων.

Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν καταγραφεί συνολικά 28 εισβολές αρκούδων σε σπίτια και μία εξέταση έδειξε πως η θηλυκή αρκούδα δεν ήταν η μόνη που εισέβαλε σε σπίτια, υπήρχαν άλλες δύο.

Henrietta aka “Hank the Tank” arrived earlier this week and is doing very well so far in her temporary enclosure. Soon she will enjoy her 230-acre natural habitat, where she can live freely.



Photo Courtesy of @animalsanctuary pic.twitter.com/S7VILagA9G