Γροιλανδία: Παρατείνεται η κράτηση του ακτιβιστή κατά της φαλαινοθηρίας Πολ Γουότσον

Παρατείνεται η κράτηση του ακτιβιστή κατά της φαλαινοθηρίας Πολ Γουότσον στη Γροιλανδία.

Ο Πολ Γουότσον κρατείται από τις 21 Ιουλίου του 2024 και θα παραμείνει υπό κράτηση στη Γροιλανδία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Το Ίδρυμα Καπετάν Πολ Γουότσον (CPWF) σε ανάρτησή του, καταγγέλλει πως κρατείται άδικα και είναι αθώος.

«Ο Πολ Γουότσον κρατείται αδίκως από τις 21 Ιουλίου, χωρίς να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποδεικτικά στοιχεία υπεράσπισής του. Κρατείται με κατηγορίες για τις οποίες είναι αθώος, και ακόμα και αν κριθεί ένοχος, έχει ήδη εκτίσει τον χρόνο που απαιτεί ο νόμος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο Πολ Γουότσον είχε συλληφθεί όταν το πλοίο του John Paul DeJoria ελλιμενίστηκε για ανεφοδιασμό στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Το σκάφος του ήταν καθοδόν για να εμποδίσει τη δράση ενός φαλαινοθηρικού της Ιαπωνίας στον Βόρειο Ειρηνικό, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται πως η Ιαπωνία, η Ισλανδία και η Νορβηγία, είναι οι μόνες χώρες στον κόσμο που επιτρέπουν την εμπορική φαλαινοθηρία. Την ίδια ώρα, οι Αρχές της Δανίας καλούνται να αποφασίσουν αν θα τον εκδώσουν στην Ιαπωνία.

✊🚨DENMARK #FREEPAULWATSON🚨✊Paul Watson has been unjustly detained since July 21st, without being able to present his defense evidence. He’s being held on charges he is innocent of, and even if found guilty, he’s already served the time required by law.



Tomorrow marks his… pic.twitter.com/gi28tcsILa