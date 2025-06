Goliath: Η γιγάντια χελώνα 135 ετών γιόρτασε για πρώτη φορά τη Γιορτή του Πατέρα

Ο Goliath, μια γιγάντια χελώνα Γκαλαπάγκος 135 ετών και το γηραιότερο ζώο του Ζωολογικού κήπου του Μαϊάμι, έγινε πατέρας για πρώτη φορά λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά του και η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, την παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα.

Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ζωολογικού κήπου, ένα από τα οκτώ αυγά που γεννήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου εκκολάφτηκε με επιτυχία στις 4 Ιουνίου. Πρόκειται για τον πρώτο απόγονο του Goliath και για την πρώτη επιτυχημένη εκκόλαψη του είδους στο Zoo Miami.

Ο Ron Magill, εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου, δήλωσε ότι ο Goliath είναι ο ήρωάς του, λέγοντας ότι είναι απόδειξη πως ποτέ δεν είναι αργά και πως η θέληση ανοίγει δρόμους.

This Father’s Day, Zoo Miami’s oldest animal, "Goliath," will be celebrating his 134th birthday! Until this prior week, he had not fathered any offspring. That changed when 1 egg out of a clutch of 8 hatched on June 4th! Learn more: https://t.co/qSnyCycpxX



📸: Ron Magill pic.twitter.com/VOZ9cadxed