Γεννήθηκε σπάνιος τάπιρος Μαλαισίας- Σε ζωολογικό πάρκο στη Βρετανία

Ένας τάπιρος Μαλαισίας, είδος απειλούμενο με εξαφάνιση, γεννήθηκε σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας.

Οι ιθύνοντες έκαναν λόγο για μια «σημαντική στιγμή» για τη διατήρηση του είδους.

Το θηλυκό μωρό, το οποίο οι φύλακες ονόμασαν Nessa, γεννήθηκε την Τετάρτη στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ, ένα από τα δύο μόνο μέρη στη χώρα όπου ζουν τάπιροι. Το είδος ονομάζεται ακόμα τάπιρος ο ινδικός ή ασιατικός και το είδος που σχετίζεται με το άλογο και τον ρινόκερο.

Το μωρό γεννήθηκε 9 κιλά.

Η Nessa έχει ένα χαρακτηριστικό τρίχωμα από κηλίδες και ρίγες, ένα μοτίβο που θα τη βοηθούσε να καμουφλάρεται στο δάσος.

Ωστόσο αυτό θα αλλάξει σιγά-σιγά τους επόμενους έξι μήνες οπότε και θα αποκτήσει το ασπρόμαυρο μοτίβο της μητέρας της, Margery.

Η Rosie Owen, φύλακας του ζωολογικού κήπου στο Τσέστερ, είπε ότι η Nessa ήταν «μια πραγματική δόση ενέργειας».

«Είναι τόσο υπέροχο να βλέπεις για άλλη μια φορά το μοτίβο των μικροσκοπικών, κηλίδων και ριγέ ποδιών ενός τάπιρου της Μαλαισίας. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα ζώα, ένα είδος άκρως απειλούμενο με εξαφάνιση και πολύ λίγοι ζωολογικοί κήποι σε ολόκληρη τη Βρετανία τα φροντίζουν, οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι η άφιξη της Nessa έχει χαρίσει τεράστια χαμόγελα σε όλους εμάς».

Το κυνήγι, η παράνομη υλοτομία και η μαζική αποψίλωση των δασών έχουν αφανίσει πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού αυτών των ζώων. Υπολογίζεται ότι λιγότερα από 2.500 παραμένουν στη Μαλαισία, τη Σουμάτρα, την Ταϊλάνδη και τη Μιανμάρ.

Ο Mike Jordan, διευθυντής ζώων και φυτών στο ζωολογικό κήπο του Τσέστερ δήλωσε πως «Το πολύτιμο μωρό της Margery είναι μια σημαντική νέα άφιξη που θα αποτελέσει πολύτιμη νέα γενετική προσθήκη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αναπαραγωγής απειλούμενων ειδών, το οποίο εργάζεται για να εξασφαλίσει έναν πληθυσμό, όπως ο δικός μας, προστατεύοντάς τους από την εξαφάνιση».

Congrats Chester zoo 🙂Yesterday the window was all steamed up because the freezing weather but managed some pics through a tiny gap in the hazed windows. December 8😊what a cutey #cute pic.twitter.com/pvq1pt62wQ

Με πληροφορίες του Guardian