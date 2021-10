Ένα υποθαλάσσιο φωτογραφικό στιγμιότυπο «εκρηκτικού σεξ» εξασφάλισε στον φωτογράφο και βιολόγο Λοράν Μπαλεστά το περίβλεπτο ετήσιο βραβείο «Καλύτερου Φωτογράφου Άγριας Ζωής».



«Περάσαμε πέντε χρόνια και 3.000 ώρες κατάδυσης για να συλλάβουμε το στιγμιότυπο στο συγκεκριμένο σημείο» αναφέρει ο ίδιος.



Η νικητήρια φωτογραφία με τον τίτλο «Δημιουργία» καταγράφει τη σπάνια στιγμή που ένα κοπάδι είδους ροφού σπεύδει να απελευθερώσει το σπέρμα του ενώ ένα θηλυκό αφήνει τα αυγά του.

«Έχω κολλήσει μ'αυτή τη φωτογραφία λόγω του σχήματος του νέφους των αυγών: Μοιάζει με ανάποδο ερωτηματικό. Είναι το ερώτημα για το μέλλον αυτών των αυγών γιατί μόλις ένα στο εκατομμύρια θα επιζήσει για να γίνει ενήλικας» εξηγεί ο Λοράν.

Η φωτογραφία επιλέχθηκε μεταξύ 50.000 άλλων από όλο τον κόσμο.



Κάθε χρόνο επί μία πενταετία, ο Λοράν με την ομάδα του επέστρεφαν στη λιμνοθάλασσα της Φακαράβα, στη Γαλλική Πολυνησία, καταδυόμενοι μέρα και νύχτα ώστε να μη χάσουν την ετήσια αναπαραγωγική διαδικασία των ροφών που πραγματοποιείται περίπου την πανσέληνο του Ιουλίου.

«Είναι αναπάντεχη, γεμάτη ενέργεια και εξωπραγματική ομορφιά. Καταγράφει επίσης μια μαγική στιγμή -μια πραγματικά εκρηκτική δημιουργία ζωής- αφήνοντας μια ουρά να αιωρείται για μια στιγμή, σαν ένα συμβολικό ερωτηματικό» σημείωσε η επικεφαλής της επιτροπής κριτών, Ροζ Κίντμαν Κοξ για την επιλογή τους.



Η υπεραλιεία απειλεί το ευάλωτο αυτό είδος, ωστόσο στη συγκεκριμένη περιοχή το ψάρι αυτό προστατεύεται εντός ενός ειδικού καταφυγίου.



Στη δεύτερη θέση αναδείχτηκε ο Ματζέντ Άλι από το Κουβέιτ για το συγκλονιστικό πορτρέτο του 40χρονου γορίλα Κιμπάντε, που μοιάζει να απολαμβάνει το ψιλόβροχο.

Congratulations to Majed Ali from Kuwait, this year's Animal Portraits category winner! Majed trekked for four hours to meet Kibande, an almost-40- year-old mountain gorilla. As cooling rain began to fall, Kibande remained in the open, seeming to enjoy the shower. #WPY57 pic.twitter.com/KRFckOHoqg — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

O Stefano Unterthiner βραβεύτηκε για τους ταράνδους σε οίστρο της Νορβηγίας. «Ένιωσα να βουτάω στη μυρωδιά, το θόρυβο, την κούραση και τον πόνο» των ζώων καθώς παρακολουθούσε τη μάχη, εξήγησε αργότερα ο ίδιος.

Stefano Unterthiner takes the top spot in the Behaviour: Mammals category with a stunning image of reindeer in Svalbard, Norway.



Stefano followed these during the rutting season. Watching the fight, he felt immersed in ‘the smell, the noise, the fatigue and the pain’. #WPY57 pic.twitter.com/5SP202JR0A — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

Στην κατηγορία φωτορεπορτάζ, το βραβείο απέσπασε ο Άνταμ Όσγουελ, φωτογραφίζοντας τους επισκέπτες ζωολογικού κήπου της Αυστραλίας να κοιτούν τον μικρό ελέφαντα αιχμάλωτο σε μια πισίνα.

The winner of the #WPY57 Wildlife Photojournalism category is Australia's @AdamOswell, for his challenging image that draws attention to zoo visitors watching a young elephant perform under water. pic.twitter.com/p8SiRy3zra — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021





Στην κατηγορία αστικής άγριας ζωής, ο Gil Wizen τιμήθηκε για τη φωτογραφία του με την τεράστια δηλητηριώδη αράχνη και τα χιλιάδες «παιδιά» της που ανακάλυψε κάτω από το κρεβάτι του ξενοδοχείου του.