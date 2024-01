Ένα λίτρο εμφιαλωμένο νερό περιέχει έως και 240.000 ανιχνεύσιμα πλαστικά θραύσματα

Νέα έρευνα για το εμφιαλωμένο νερό υποστηρίζει πως μπορεί να περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες θραύσματα πλαστικού, τα οποία προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κατά μέσο όρο ένα λίτρο εμφιαλωμένου νερού περιείχε περίπου 240.000 ανιχνεύσιμα πλαστικά θραύσματα, δηλαδή από δέκα έως 100 φορές περισσότερα από προηγούμενες εκτιμήσεις.

Τα πλαστικά που εντοπίστηκαν σε μάρκες εμφιαλωμένου νερού

Οι ερευνητές δοκίμασαν τρεις μάρκες εμφιαλωμένου νερού που πωλούνται στις ΗΠΑ και ανέλυσαν πλαστικά σωματίδια μεγέθους μόλις 100 νανομέτρων. Εντόπισαν 110.000 έως 370.000 σωματίδια σε κάθε λίτρο, το 90% των οποίων ήταν νανοπλαστικά και τα υπόλοιπα μικροπλαστικά.

Ανάμεσα στα πλαστικά που εντόπισαν ήταν το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο ή PET. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να εξέπληξε τους μελετητές, καθώς από το συγκεκριμένο πλαστικό είναι κατασκευασμένα πολλά μπουκάλια νερού. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν, τα θραύσματα του εν λόγω πλαστικού να περνούν στο νερό, όταν το μπουκάλι πιέζεται ή εκτίθεται στη θερμότητα.

Ένα άλλο πλαστικό που εντοπίστηκε ήταν το πολυαμίδιο. Πρόκειται για έναν τύπο νάιλον. Το εν λόγω πλαστικό πιθανόν να πέρασε στο νερό από τα πλαστικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του νερού πριν από την εμφιάλωσή του. Άλλα κοινά που βρήκαν οι ερευνητές χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες, όπως πολυστυρένιο, χλωριούχο πολυβινύλιο και μεθακρυλινό πολυμεθύλιο.

Πώς τα πλαστικά θραύσματα του νερού περνούν στα ζωτικά όργανα

Τα θραύσματα πλαστικού που εντοπίστηκαν είναι κατά κύριο λόγο νανοπλαστικά, τόσο μικροσκοπικά που μπορούν να περάσουν από τα έντερα και τους πνεύμονες απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος και στη συνέχεια σε όργανα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Μπορούν να περάσουν μέσω του πλακούντα ακόμα και στα σώματα των εμβρύων. Οι επιστήμονες στοχεύουν στο να μελετήσουν τις πιθανές επιπτώσεις σε μια μεγάλη ποικιλία βιολογικών συστημάτων.

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε μία τεχνική που λέγεται μικροσκοπία διεγερμένης σκέδασης Ραμάν και εφευρέθηκε από έναν από τους συγγραφείς της μελέτης, τον βιοφυσικό του πανεπιστημίου του Κολούμπια, Γουέι Μιν. Προκειμένου να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα της μελέτης, οι ερευνητές δημιούργησαν έναν σχετικό αλγόριθμο με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν.

Ανησυχητικό ήταν ότι οι επτά τύποι πλαστικών που αναζήτησαν οι ερευνητές αντιπροσώπευαν μόνο το 10% του συνόλου των νανοσωματιδίων που βρήκαν στα δείγματα, ενώ τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουν τι είναι. Αν είναι όλα νανοπλαστικά, αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός τους θα μπορούσε να είναι δεκάδες εκατομμύρια ανά λίτρο.

Τα επόμενα σχέδια των ερευνητών για τα πλαστικά θραύσματα στο νερό

Μέσα στα επόμενα σχέδια της ερευνητικής ομάδα είναι η εξέταση του νερού της βρύσης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περιέχει μικροπλαστικά, ωστόσο πολύ λιγότερα από το εμφιαλωμένο νερό.

Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Μπεϊζάν Γιαν χημικός περιβάλλοντος στο Παρατηρητήριο Γης Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια, εργάζεται, επίσης, σε ένα πρόγραμμα για τη μελέτη των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών που καταλήγουν στα λύματα όταν οι άνθρωποι πλένουν τα ρούχα τους και σύμφωνα με τους μέχρι τώρα υπολογισμούς του πρόκειται για εκατομμύρια ανά φορτίο δέκα κιλών.

Σχεδιάζει μάλιστα με την ομάδα του φίλτρα για τη μείωση της ρύπανσης από τα οικιακά και εμπορικά πλυντήρια ρούχων. Η ομάδα συνεργάζεται επιπλέον με ειδικούς σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας για να μετρήσουν τα νανοπλαστικά σε ανθρώπινους ιστούς και να εξετάσουν τις αναπτυξιακές και νευρολογικές επιπτώσεις τους.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Αξίζει να αναφερθεί πως η παγκόσμια παραγωγή πλαστικού πλησιάζει τα 400 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια τόνοι απορρίπτονται κάθε χρόνο στα ύδατα ή στην ξηρά και πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται με πλαστικά, μεταξύ των οποίων και συνθετικά υφάσματα, αποβάλλουν σωματίδια ενώ εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Τα περισσότερα πλαστικά δεν διασπώνται, απλώς διαιρούνται ξανά και ξανά σε όλο μικρότερα σωματίδια της ίδιας χημικής σύνθεσης.

Τα πλαστικά στο εμφιαλωμένο νερό εντοπίστηκαν πρώτη φορά σε μελέτη του 2018 που μέτρησε κατά μέσο όρο 325 σωματίδια ανά λίτρο, ενώ μεταγενέστερες μελέτες πολλαπλασίασαν αυτό τον αριθμό, αν και οι εκτιμήσεις σταματούσαν σε μεγέθη κάτω του ενός μικρομέτρου, δηλαδή στο όριο των νανοπλαστικών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ