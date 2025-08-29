ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Δήμος Σαρωνικού: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες» - Νέα περιστατικά τραυματισμών λουομένων

Σε συνεργασία με τον «ΑΡΧΕΛΩΝ» ο Δήμος Σαρωνικού εφιστά την προσοχή των πολιτών στο συγκεκριμένο ζήτημα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δήμος Σαρωνικού: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες» - Νέα περιστατικά τραυματισμών λουομένων Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Αρκετές αναφορές για τραυματισμούς λουόμενων από θαλάσσιες χελώνες, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Σαρωνικού.

Τα περιστατικά αφορούν τραυματισμούς λουομένων από θαλάσσιες χελώνες στις παραλίες της Παλαιάς Φώκαιας, με τον Δήμο Σαρωνικού σε συνεργασία με τον «ΑΡΧΕΛΩΝ», να εξηγούν πως λόγος αυτού του φαινομένου είναι το τάισμα τους.

Αναλυτικότερα, σε κοινή τους ανακοίνωση, εφιστούν για ακόμη μία φορά την προσοχή των πολιτών για το ζήτημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το τάισμα τους είναι και παράνομο αλλά ταυτόχρονα και βλαβερό.

«Οι θάλασσες μας είναι το «σπίτι» των θαλάσσιων αυτών πλασμάτων και η συνύπαρξη μαζί τους έχει και κανόνες και υποχρεώσεις. Ας σεβαστούμε όλοι τους νόμους της φύσης, θαλάσσιας και ανθρώπινης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων προτρέπουν τους πολίτες να μην τις ταΐζουν.

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις χελώνες

  • Αλλάζει τη φυσική τους συμπεριφορά. Η τακτική ανθρώπινη παρουσία και το τάισμα, επηρεάζουν την άγρια συμπεριφορά των χελωνών. Μαθαίνουν να συνδέουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν σκάφη ή λουόμενους, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου.
  • Εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι άγρια ζώα και μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα, ειδικά όταν αισθάνονται πίεση ή απειλή. Έχουν πολύ ισχυρά σαγόνια και δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
  • Η ανθρώπινη τροφή ΔΕΝ είναι κατάλληλη για τις χελώνες Οι χελώνες τρέφονται φυσικά με οργανισμούς όπως οι τσούχτρες, προσφέροντας έτσι μια σημαντική οικοσυστημική υπηρεσία. Η παροχή ανθρώπινης τροφής (π.χ. ψάρια, κόκαλα, μαγειρεμένα φαγητά) διαταράσσει τη διατροφή και την υγεία τους.
  • Η εξημέρωση δεν βοηθά, επιβαρύνει. Η τακτική συνήθεια να ταΐζουμε ή να «χαϊδεύουμε» τις χελώνες τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες και δυσκολεύει τη διαχείρισή τους, ειδικά όταν προκύψουν συγκρούσεις με ανθρώπινες δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταφορά τους αλλού δεν είναι δυνατή ή επιλύσιμη.

Πώς μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε:

  • Παρατηρείτε τις χελώνες από απόσταση, χωρίς να τις αγγίζετε ή να τις ακολουθείτε.
  • Ενημερώνετε όσους βλέπετε να τις ταΐζουν.
  • Μοιραστείτε την πληροφορία - η γνώση είναι δύναμη προστασίας.
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακόμη μία νεκρή θαλάσσια χελώνα στην Καλαμαριά: «Προκαλεί έντονο προβληματισμό» λέει η δήμαρχος

Περιβάλλον / Ακόμη μία νεκρή θαλάσσια χελώνα στην Καλαμαριά: «Προκαλεί έντονο προβληματισμό» λέει η δήμαρχος

«Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο» τόνισε η Χρύσα Αράπογλου
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Περιβάλλον / Νέα Ζηλανδία: Εκστρατεία «για να βρει την αγάπη» σε σπάνιο και μοναχικό σαλιγκάρι

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια κήπου έχουν κέλυφος που κουλουριάζεται προς τα δεξιά αλλά το αριστερό σπειροειδές κέλυφος του Ned έχει ως αποτέλεσμα ανεστραμμένα αναπαραγωγικά όργανα, ένα εμπόδιο στο ζευγάρωμα
LIFO NEWSROOM
Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Περιβάλλον / Καρχαρίες χωρίς δόντια; Πώς η οξίνιση των ωκεανών απειλεί τους θηρευτές της θάλασσας

Καρχαρίες με χαλασμένα δόντια θα δυσκολεύονται να τραφούν αποτελεσματικά, «γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των καρχαριών και τη σταθερότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος», υπογραμμίζει νέα μελέτη
LIFO NEWSROOM
Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Περιβάλλον / Λαγουβάρδος για φωτιές: Τι σημαίνει ότι ξεσπούν κοντά σε πόλεις - Γιατί φέτος είναι η 5η χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών

Όπως εξηγεί, λόγω των πυρκαγιών, αυξάνεται η θερμοκρασία στις καμένες περιοχές που γίνονται και πιο ευάλωτες στις πλημμύρες – O ρόλος της κλιματικής αλλαγής
LIFO NEWSROOM
Οι Καμηλοπαρδάλεις δεν είναι πια ένα είδος: Είναι τέσσερα διαφορετικά και τα τρία κινδυνεύουν

Περιβάλλον / Οι καμηλοπαρδάλεις δεν είναι πια ένα είδος: Είναι τέσσερα διαφορετικά και τα τρία κινδυνεύουν

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι καμηλοπαρδάλεις ανήκουν σε τέσσερα ξεχωριστά είδη - Τρία από αυτά απειλούνται με εξαφάνιση, τονίζοντας την ανάγκη για εντατική προστασία και διατήρηση στην Αφρική
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα «για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων»

Περιβάλλον / Η ΕΕ επενδύει 116 εκατ. ευρώ σε 13 έργα «για την αποκατάσταση των ωκεανών και των υδάτων»

Η επένδυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο αποσκοπεί στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Ηλιακά πάνελ στο Διάστημα «θα μπορούσαν να καλύψουν το 80% της ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης έως το 2050»

Περιβάλλον / Ηλιακά πάνελ στο Διάστημα «θα μπορούσαν να καλύψουν το 80% της ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης»

Ερευνητές προτείνουν επίσης ότι το σύστημα θα μπορούσε να λύσει προβλήματα που συνδέονται με την ακανόνιστη και εξαρτώμενη από τις καιρικές συνθήκες παραγωγή ενέργειας στη Γη
LIFO NEWSROOM
Αρκτική: Επιβραδύνθηκε ανέλπιστα η τήξη των πάγων τα τελευταία 20 χρόνια – Οι επιστήμονες μιλούν για «προσωρινή ανάπαυλα»

Περιβάλλον / Αρκτική: Επιβραδύνθηκε ανέλπιστα η τήξη των πάγων τα τελευταία 20 χρόνια – Οι επιστήμονες μιλούν για «προσωρινή ανάπαυλα»

Η τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική έχει επιβραδυνθεί από το 2005, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: πρόκειται για προσωρινό φαινόμενο, καθώς η κλιματική κρίση παραμένει υπαρκτή και απειλητική
LIFO NEWSROOM
Η έκτη μαζική εξαφάνιση: Τι μας διδάσκει η ιστορία της Γης για το CO₂ και τον κίνδυνο αφανισμού

Περιβάλλον / Η έκτη μαζική εξαφάνιση: Τι μας διδάσκει η ιστορία της Γης για το CO₂ και τον κίνδυνο αφανισμού

Οι μαζικές εξαφανίσεις της Γης συνδέονται όχι μόνο με αστεροειδείς, αλλά κυρίως με τεράστιες ηφαιστειακές εκρήξεις που απελευθέρωσαν ακραίες ποσότητες CO₂. Σήμερα, η ανθρώπινη δραστηριότητα μιμείται αυτά τα καταστροφικά σενάρια με ανησυχητικά ταχύτερο ρυθμό.
LIFO NEWSROOM
 
 