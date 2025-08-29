Δήμος Σαρωνικού: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες» - Νέα περιστατικά τραυματισμών λουομένων

Αρκετές αναφορές για τραυματισμούς λουόμενων από θαλάσσιες χελώνες, έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Σαρωνικού.

Τα περιστατικά αφορούν τραυματισμούς λουομένων από θαλάσσιες χελώνες στις παραλίες της Παλαιάς Φώκαιας, με τον Δήμο Σαρωνικού σε συνεργασία με τον «ΑΡΧΕΛΩΝ», να εξηγούν πως λόγος αυτού του φαινομένου είναι το τάισμα τους.

Αναλυτικότερα, σε κοινή τους ανακοίνωση, εφιστούν για ακόμη μία φορά την προσοχή των πολιτών για το ζήτημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το τάισμα τους είναι και παράνομο αλλά ταυτόχρονα και βλαβερό.

«Οι θάλασσες μας είναι το «σπίτι» των θαλάσσιων αυτών πλασμάτων και η συνύπαρξη μαζί τους έχει και κανόνες και υποχρεώσεις. Ας σεβαστούμε όλοι τους νόμους της φύσης, θαλάσσιας και ανθρώπινης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση, όπου μεταξύ άλλων προτρέπουν τους πολίτες να μην τις ταΐζουν.

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις χελώνες

Αλλάζει τη φυσική τους συμπεριφορά. Η τακτική ανθρώπινη παρουσία και το τάισμα, επηρεάζουν την άγρια συμπεριφορά των χελωνών. Μαθαίνουν να συνδέουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν σκάφη ή λουόμενους, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου.

Εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι άγρια ζώα και μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα, ειδικά όταν αισθάνονται πίεση ή απειλή. Έχουν πολύ ισχυρά σαγόνια και δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Η ανθρώπινη τροφή ΔΕΝ είναι κατάλληλη για τις χελώνες Οι χελώνες τρέφονται φυσικά με οργανισμούς όπως οι τσούχτρες, προσφέροντας έτσι μια σημαντική οικοσυστημική υπηρεσία. Η παροχή ανθρώπινης τροφής (π.χ. ψάρια, κόκαλα, μαγειρεμένα φαγητά) διαταράσσει τη διατροφή και την υγεία τους.

Η εξημέρωση δεν βοηθά, επιβαρύνει. Η τακτική συνήθεια να ταΐζουμε ή να «χαϊδεύουμε» τις χελώνες τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες και δυσκολεύει τη διαχείρισή τους, ειδικά όταν προκύψουν συγκρούσεις με ανθρώπινες δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταφορά τους αλλού δεν είναι δυνατή ή επιλύσιμη.

Πώς μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε:

Παρατηρείτε τις χελώνες από απόσταση, χωρίς να τις αγγίζετε ή να τις ακολουθείτε.

Ενημερώνετε όσους βλέπετε να τις ταΐζουν.

Μοιραστείτε την πληροφορία - η γνώση είναι δύναμη προστασίας.