Δαδιά: Άφαντοι οι δράστες της δηλητηρίασης μαυρογυπών - Τι καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις

Στο επίκεντρο, όπως καταγγέλλουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, μίας «σοβαρής κρίσης» βρίσκεται από τις 11 Μαρτίου το δάσος της Δαδιάς στον Έβρο, καθώς μαυρογύπες και άγρια ζώα εντοπίζονται νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες οργανώσεις, από τις 11 Μαρτίου, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, «εξελίσσεται ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής της τελευταίας πενταετίας».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί νεκροί εννέα Μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες και δύο κουνάβια. Την ίδια ώρα, τρεις Μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί αλλά με εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης.

Δαδιά: Φόλες στην «καρδιά» του Εθνικού Πάρκου

Στην περιοχή εντοπίστηκαν δηλητηριασμένα δολώματα, υπολείμματα από ζαρκάδι, τοποθετημένα σε κομβικά σημεία μέσα στο Εθνικό Πάρκο. Τον εντοπισμό πραγματοποίησαν ειδικές ομάδες ανίχνευσης από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ορεστιάδας και μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Η κινητοποίηση των αρχών και των τοπικών φορέων ήταν άμεση, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αντιμετώπισή της ως οργανωμένου εγκλήματος.

Χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις οργανώσεις, είναι το «πλήγμα» στον Μαυρόγυπα, ένα εμβληματικό πτωματοφάγο αρπακτικό, το οποίο αποτελεί σύμβολο του Δάσους Δαδιάς, όπου φιλοξενείται η μοναδική φυσική αναπαραγόμενη αποικία του είδους στα Βαλκάνια.

Η απώλεια τόσων ατόμων, σε έναν ήδη μικρό πληθυσμό, απειλεί να ανατρέψει πολυετείς προσπάθειες διατήρησης και προστασίας του είδους, ενώ συνεπάγεται και σημαντική οικονομική ζημία για το κράτος.

Δαδιά: Ένα επαναλαμβανόμενο περιστατικό

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι ειδικοί τονίζουν ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται συστηματικά. Κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες περιστατικά δηλητηρίασης άγριων ζώων σε όλη τη χώρα, συχνά με θύματα προστατευόμενα είδη όπως το Όρνιο και ο Χρυσαετός.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι δράστες δεν εντοπίζονται ποτέ. Ενδεικτικά, την περίοδο 1995 - 2025 έχουν καταγραφεί 22 δηλητηριασμένοι Μαυρόγυπες μόνο στο Δάσος Δαδιάς.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα από το 1993, ενώ το 2022 θεσπίστηκε και ειδική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον έλεγχο του φαινομένου.

Παρά ταύτα, το πρόσφατο περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά κενά στην εφαρμογή των μέτρων, αλλά και ένα κλίμα ατιμωρησίας που, σύμφωνα με τις οργανώσεις, ενθαρρύνει τέτοιες πρακτικές.

Δαδιά: Τα αιτήματα προς την Πολιτεία

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με όλα τα διαθέσιμα μέσα (ανακρίσεις, αξιοποίηση καμερών, άρση απορρήτου επικοινωνιών), σε ενδελεχείς επιτόπιες έρευνες, τοξικολογικές αναλύσεις και νεκροψίες.

Παράλληλα, αναμένεται να ζητηθεί έκτακτη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος.

«Αν αυτό το έγκλημα μείνει ατιμώρητο, θα αποτελεί την πιο ηχηρή παραδοχή αποτυχίας στην προστασία της φύσης», τονίζουν.

Παράλληλα, οι οργανώσεις απευθύνουν κάλεσμα σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής: όποιος εντοπίσει νεκρό ζώο ή άγριο ζώο με συμπτώματα δηλητηρίασης, να ειδοποιήσει άμεσα τη Δασική Υπηρεσία (1591) ή τη Μονάδα Διαχείρισης του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για τη διάσωση ζώων και την αποτροπή νέων απωλειών