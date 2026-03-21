Δαδιά: Εννέα νεκροί μαυρόγυπες από δηλητηριασμένα δολώματα

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κάνει λόγο για το σοβαρότερο περιστατικό χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων ετών

Εννέα μαυρόγυπες εντοπίστηκαν νεκροί στο δάσος της Δαδιάς, σε σύνολο 12 που βρέθηκαν δηλητηριασμένοι, σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία ζητά την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η οργάνωση κάνει λόγο για το σοβαρότερο περιστατικό χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων των τελευταίων ετών, με κύριο θύμα τον μαυρόγυπα, ένα από τα εμβληματικά αρπακτικά πτηνά του Εθνικό Πάρκο Δαδιάς και αντικείμενο πολυετών προγραμμάτων προστασίας.

Όπως αναφέρει, οι 12 μαυρόγυπες εντοπίστηκαν από την περασμένη Πέμπτη, έχοντας δηλητηριαστεί «από ανθρώπινο χέρι», με τους εννέα να έχουν ήδη καταλήξει.

Η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων έχει απαγορευθεί στην Ελλάδα από το 1993, ενώ ρυθμίζεται και από ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία της άγριας ζωής. Παρά το θεσμικό πλαίσιο, η Ορνιθολογική Εταιρεία επισημαίνει ότι ένα τέτοιο περιστατικό, μάλιστα εντός προστατευόμενης περιοχής, αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η οργάνωση καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση των υπευθύνων, τονίζοντας ότι η ατιμωρησία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να συνεχιστεί.

