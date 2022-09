Βραδύπους κλαίει την ώρα που ξανασυναντά τη μαμά του- Εκείνη τον «αγκαλιάζει»

Ένα συγκινητικό βίντεο, στο οποίο μικρός βραδύπους κλαίει την ώρα που ξανασυναντά τη μαμά του, δόθηκε στη δημοσιότητα.

Τα δύο ζώα χωρίστηκαν, κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν από πυρκαγιά στη Βολιβία. Στο βίντεο, η μητέρα φαίνεται να σκύβει τρυφερά πάνω από το μικρό της, σαν να το αγκαλιάζει και να το φιλάει.

Προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη φωτιές που μαίνονται στην περιοχή, τα δύο ζώα έφτασαν κοντά στην πόλη Τρινιντάντ, αλλά εκεί χωρίστηκαν προσωρινά, όταν τράπηκαν σε φυγή λόγω σκύλων.

