Ένα σπάνιο λευκό ελάφι που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης Μπουτλ στο Μέρσισαϊντ, έπεσε νεκρό από τα πυρά αστυνομικών.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν κατάπληκτοι το άγριο ζώο να περιδιαβαίνει στους δρόμους της πόλης τους, το πρωί της Κυριακής.

Η RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals/Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας στα Ζώα) συμβούλεψε την αστυνομία «να αφήσει το ελάφι ήσυχο, ώστε να βρει μόνο του το δρόμο προς το δάσος».

Αντ'αυτού, σύμφωνα με την οργάνωση, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να θανατώσουν το ζώο, υπό το πρόσχημα πως ίσως αποτελούσε κίνδυνο για τους οδηγούς και τους πεζούς.

Ένοπλοι αστυνομικοί το περιόρισαν σε βιομηχανικό περιφραγμένο σημείο της πόλης, παρουσία χειρουργού κτηνιάτρου ο οποίος παρακολουθούσε την κατάσταση του ζώου.

Anyone have any info on this?! A white deer spotted in Bootle this morning! Where did it come from and where did it go? We'd love to know it's safe! Caller James sent this video from behind The Strand🦌 #notsomethingyouseeevverydayhttps://t.co/KAs12c9vzJ pic.twitter.com/ouK71KXXzQ