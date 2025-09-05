ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Ανατροπή: Το στρώμα του όζοντος θερμαίνει τη Γη 40% περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη σοκ αποκαλύπτει ότι η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος, αν και προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να θερμάνει τη Γη έως και 40% περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Unsplash
Η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος της Γης ήταν επιτυχής, αλλά μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ένα μειονέκτημα: το όζον θερμαίνει τον πλανήτη έως και 40% περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Ο Bill Collins από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και οι συνεργάτες του χρησιμοποίησαν ένα υπολογιστικό μοντέλο για να προβλέψουν το ποσό της αύξησης της θερμοκρασίας που σχετίζεται με τις αλλαγές στο όζον μεταξύ 2015 και 2050, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην υγρασία, τα σύννεφα και την ανακλαστικότητα της επιφάνειας. Αν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους ελέγχους της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιβάλλει το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987, τα αποτελέσματά τους, τα οποία δημοσιεύονται στο περιοδικό Atmospheric Chemistry and Physics, υποδηλώνουν ότι η επούλωση του στρώματος του όζοντος θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας, ακυρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των κλιματικών οφελών από τη διακοπή της παραγωγής χημικών ουσιών που καταστρέφουν το όζον, όπως οι CFC και οι HCFC.

Μέχρι το 2050 εκτιμούν ότι το όζον θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας που θα συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας μετά το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος εξακολουθεί να είναι το σωστό πράγμα που πρέπει να γίνει και να αποφέρει ζωτικά οφέλη για την υγεία, προστατεύοντας τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Μέρος της πρόσθετης επίδρασης της αύξησης της θερμοκρασίας μπορεί να μετριαστεί με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που συνδέεται με το σχηματισμό όζοντος κοντά στο έδαφος. Ωστόσο, οι πολιτικές για το κλίμα πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη η αναπόφευκτη πρόσθετη αύξηση της θερμοκρασίας που συνδέεται με την αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος.

Με πληροφορίες από Guardian

Περιβάλλον

