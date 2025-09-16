ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Αμαζόνιος: Πώς η προστασία των δασών σώζει ζωές και προλαμβάνει επιδημίες

Η προστασία των δασών του Αμαζονίου μειώνει ασθένειες και πρόωρους θανάτους. Νέα έρευνα αναδεικνύει τα οφέλη για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αμαζόνιος και ασθένειες: Ο κρυφός δεσμός μεταξύ δασών και επιδημιών Facebook Twitter
0

Για τον Βολιβιανό δασοφύλακα Μάρκος Ουσκιουιάνο, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο δεν καταστρέφουν μόνο τη βιοποικιλότητα, αλλά υπονομεύουν και την υγεία των ιθαγενών κοινοτήτων, προκαλώντας αναπνευστικές λοιμώξεις και άλλες παθήσεις.

Νέα έρευνα δείχνει ότι η προστασία των δασών του Αμαζονίου μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης 27 ασθενειών, όπως η ελονοσία και ο ιός hantavirus, καθώς και τα προβλήματα υγείας που προκαλεί ο καπνός από πυρκαγιές. Δήμοι κοντά σε υγιή ιθαγενή δάση εμφανίζουν χαμηλότερη νοσηρότητα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και απομακρμένες φωτιές επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές μέσω του ανέμου.

Η περίοδος πυρκαγιών εντείνεται λόγω ξηρασίας, κλιματικής κρίσης και αποψίλωσης για αγροτική χρήση. Οι φωτιές προκαλούν χιλιάδες πρόωρους θανάτους και σοβαρές παθήσεις, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των δασών όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Η μελέτη τονίζει ότι τα νομικά κατοχυρωμένα ιθαγενή εδάφη είναι πιο αποτελεσματικά στη διατήρηση δασών, άνθρακα και βιοποικιλότητας. Παράλληλες έρευνες δείχνουν πως η στήριξη της ηγεσίας των ιθαγενών είναι κρίσιμη για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Η Βολιβία είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη απώλεια τροπικού πρωτογενούς δάσους το 2024. Οι τοπικές κοινότητες βιώνουν τις καταστροφικές συνέπειες: ασθένειες, εκτοπισμό και απώλεια πολιτισμού. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η πρόταση για κατάργηση της συλλογικής ιδιοκτησίας εδάφους απειλεί την αυτονομία τους.

Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία για την προστασία των δασών είναι αναγκαία. Τα οφέλη από την κατοχύρωση των ιθαγενών δικαιωμάτων περιλαμβάνουν σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος, εκτιμώμενης αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υγεία, η ανθεκτικότητα και το μέλλον των κοινοτήτων εξαρτώνται από έμπρακτη στήριξη και όχι μόνο από επιστημονικά ευρήματα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Βόμβα» επιστημόνων: Θα αυξάνονται οι φωτιές από κεραυνούς - 20.000 θάνατοι ετησίως από καπνό μέχρι το 2050

Περιβάλλον / «Βόμβα» επιστημόνων: Θα αυξάνονται οι φωτιές από κεραυνούς - 20.000 θάνατοι ετησίως από καπνό μέχρι το 2050

Η κλιματική κρίση φέρνει περισσότερους κεραυνούς και φωτιές: Νέα μελέτη προβλέπει 98% αύξηση στις φωτιές από κεραυνούς στη Δύση των ΗΠΑ – Τι σημαίνει για την υγεία και την κοινωνία
LIFO NEWSROOM
Ανατροπή: Το στρώμα του όζοντος θερμαίνει τη Γη 40% περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε!»

Περιβάλλον / Ανατροπή: Το στρώμα του όζοντος θερμαίνει τη Γη 40% περισσότερο απ’ όσο νομίζαμε

Νέα μελέτη σοκ αποκαλύπτει ότι η αποκατάσταση του στρώματος του όζοντος, αν και προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία, μπορεί να θερμάνει τη Γη έως και 40% περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις
LIFO NEWSROOM
Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

Περιβάλλον / Ανταρκτική: Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο έσπασε σε «πολύ μεγάλα κομμάτια»

«Το παγόβουνο διαλύεται γρήγορα και χάνει πολύ μεγάλα κομμάτια, τα οποία το Εθνικό Κέντρο Πάγων των ΗΠΑ τα καταγράφει και τα χαρακτηρίζει ως ξεχωριστά μεγάλα παγόβουνα»
LIFO NEWSROOM
Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει τον πληθυσμό

Περιβάλλον / Ινδία: Η έκρηξη πληθυσμού άγριων λιονταριών διχάζει

Λιοντάρι σκότωσε πεντάχρονο παιδί, φέρνοντας ξανά στο φως το πρόβλημα της συνύπαρξης ανθρώπων και άγριων ζώων - Οι επιθέσεις αυξάνονται, ενώ η Ινδία καλείται να βρει λύση για τα απειλούμενα ασιατικά λιοντάρια
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Περιβάλλον / Η Ευρώπη φλέγεται: Η εγκατάλειψη των χωριών τροφοδοτεί τις φονικές φωτιές

Οι φωτιές-μαμούθ που καίνε την Ευρώπη συνδέονται με την κλιματική αλλαγή αλλά και την εγκατάλειψη της υπαίθρου - Χωριά γερνούν και καίγονται, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για «μεγα-φωτιές» χωρίς προηγούμενο
LIFO NEWSROOM
 
 