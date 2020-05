Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη εξακολουθήσει στους σημερινούς ρυθμούς για τον επόμενο μισό αιώνα, πάνω από τρία δισεκατομμύρια πολίτες ενδέχεται να ζουν σε περιοχές υπερβολικά ζεστές για τον άνθρωπο, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Για χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν σε περιβαλλοντικές συνθήκες όπου ο μέσος όρος θερμοκρασίας ήταν ιδανικός για την ακμή των κοινωνιών και οι συνθήκες ευνοϊκές για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύτηκε χθες στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (pnas), αν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που παγιδεύουν την θερμότητα συνεχίσουν στο σημερινό ρυθμό, έως το 2070, δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε συνθήκες πιο θερμές από αυτές που επέτρεψαν την ακμή της ζωής τις τελευταίες έξι χιλιετίες.

Για κάθε 1°C υπερθέρμανσης, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει .

Ο Τιμ Κόλερ, αρχαιολόγος στο πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και συνυπογράφων της έρευνας, σημείωσε πως τα ευρήματα αυτά μπορούν να θεωρούνται ως το «χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας».

Με τη χρήση αρχειακών δεδομένων της παγκόσμιας θερμοκρασίας και της πληθυσμιακής κατανομής, οι ερευνητές ανακάλυψαν πως, όπως πολλά είδη ζώων, έτσι και οι άνθρωποι αναπτύσσονται καλύτερα σε συγκεκριμένες κλιματικές ζώνες του κόσμου. Η πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές με μέση ετήσια θερμοκρασία μεταξύ 11 και 15 βαθμών κελσίου ενώ ένα μικρότερο ποσοστό σε ζώνες θερμοκρασίας από 20 έως 25 °C.

Όλως παραδόξως, λένε οι επιστήμονες, το ανθρώπινο είδος άκμασε σε αυτές τις συνθήκες για τα τελευταία 6.000 χρόνια και παρά την πρόσφατη τεχνολογική ανάπτυξη.

«Ως αρχαιολόγος πάντα λέω στους φοιτητές μου πως η τεχνολογία μας, το μυαλό και ο πολιτισμός μας μάς επέτρεψε να ζούμε οπουδήποτε. Αυτό είναι αληθές. Ωστόσο, αποδεικνύεται πως υπάρχει μία ξεχωριστή κλιματική ζώνη όπου τα δεδομένα είναι καλύτερα και στην οποία είμαστε περισσότερο παραγωγικοί οικονομικά» εξηγεί ο Κόλερ. Κάτι, ωστόσο, που σύντομα θα αλλάξει.

Η θερμοκρασία της γης αναμένεται να είναι κατά τρεις βαθμούς κελσίου υψηλότερη έως το 2100. Η έρευνα υποστηρίζει πως, λόγω του ότι η υπερθέρμανση συντελείται γρηγορότερα στη γη παρά στους ωκεανούς, η θερμοκρασία που βιώνει η ανθρωπότητα είναι πιθανό να έχει αυξηθεί κατά 7,5 °C έως το 2070.

Και ενώ ο πλανήτης υπερθερμαίνεται με γοργούς ρυθμούς, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, η θερμοκρασία που βιώνει ένας μέσος άνθρωπος αναμένεται να αλλάξει περισσότερο μέσα στις επόμενες δεκαετίες από ό, τι έχει αλλάξει τα τελευταία 6.000 χρόνια.

Κάτι τέτοιο ασφαλώς θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό, την παραγωγή τροφίμων ενώ ίσως οδηγούσε σε μαζικές μεταναστεύσεις, συγκρούσεις και κοινωνικές αναταραχές.

Οι ζώνες ακραίας θερμοκρασίας θα επεκταθούν

Μεταξύ των θερμότερων σημείων της γης είναι η Σαχάρα στην Αφρική, που καλύπτει το 0.8 της γήινης επιφάνειας του πλανήτη και βιώνει ετήσια μέση θερμοκρασία άνω των 29 °C.

Ωστόσο, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι περιοχές αυτές ακραίας θερμοκρασίας αναμένεται να επεκταθούν στο 19% της επιφάνειας της γης, επηρεάζοντας έως το 2070 3,5 δισεκατομμύρια πολίτες.

Οι περιοχές που εκτιμάται πως θα πληγούν, περιλαμβάνουν μέρη της υποσαχάριας Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, της Ινδίας, της νοτιοανατολικής Ασίας, της αραβικής χερσονήσου και της Αυστραλίας. Περιοχές, δηλαδή, με ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό, εξηγεί ο Chi Xu, του πανεπιστημίου της Nanjing, επίσης συγγραφέας της έρευνας.

Με πληροφορίες από CNN