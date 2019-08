Ανυπολόγιστη είναι οικολογική καταστροφή από τις δασικές πυρκαγιές στη Σιβηρία και τη ρωσική Άπω Ανατολή, σε μία έκταση 28 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα εξακολουθούν να φλέγονται, ενώ τέσσερις περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το μέγεθος των εκτάσεων που έχουν πληγεί, είναι περίπου ίσο με τη Μασσαχουσέττη των ΗΠΑ. Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν περισσότερα από 10.000 άτομα με 2.800 μηχανήματα και 70 αεροσκάφη. Τα στρατιωτικά πυροσβεστικά αεροσκάφη που διαθέτει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πραγματοποιούν καθημερινά τουλάχιστον 20 πτήσεις σε ζεύγη, έχοντας ρίξει εκατοντάδες τόνους νερού.

Ο επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου πυρόσβεσης του υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών, Ιρέκ Χασάνοφ, προειδοποίησε ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να έχουν σημαντικές οικολογικές και κλιματολογικές συνέπειες ενώ ο Αλέξάντρ Μπριουχάνοφ του Ινστιτούτου δασών της Ακαδημίας Επιστημών της Σιβηρίας εκτίμησε ότι για την πλήρη αποκατάσταση των δασών - μόνο στο βόρειο τμήμα της ανατολικής Σιβηρίας - θα χρειαστούν τουλάχιστον 100 χρόνια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολογικό ιστότοπο AccuWeather, καπνός από τις πυρκαγιές στη Σιβηρία πέρασε τον Ειρηνικό Ωκεανό και έφτασε μέχρι την Αλάσκα και τον βορειοδυτικό Καναδά. «Ο καπνός ταξιδεύει σε πολύ μεγάλα υψόμετρα και είναι απίθανο να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα στις ΗΠΑ, παρεκτός και αν τα ρεύματα του αέρα κατέβουν στην επιφάνεια», εξήγησε ο ερευνητής, ειδικός σε θέματα ατμόσφαιρας, Κόλιν Σέφτορ, του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA.

