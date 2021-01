Ο Τσακ Νόρις δεν ήταν παρών στα βίαια επεισόδια από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, διευκρίνισε εκπρόσωπος του ηθοποιού.

Σε δήλωση στο περιοδικό People, ο Έρικ Κρίτζερ, εκπρόσωπος του 80χρονου ηθοποιού, διέψευσε τις φήμες πως ο Τσακ Νόρις συμμετείχε στις ταραχές μετά ην κυκλοφορία μιας φωτογραφίας στα social media ενός άντρα που μοιάζει αρκετά μαζί του και ποζάρει με έναν υποστηρικτή του Τραμπ.

Wait, so are we just not going to mention the fact that Chuck Norris was at the MAGA insurrection? pic.twitter.com/aIukJpoCmF — DevinNunesTHEDragQueen (@NunesDrag) January 12, 2021





Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε λίγο πριν την βίαιη εισβολή στο κτίριο του Καπιτωλίου, στις 6 Ιανουαρίου, και ο Τσακ Νόρις δεν ήταν παρών, σημείωσε ο εκπρόσωπός του.

Την φωτογραφία δημοσίευσε αρχικά ο Matthew Bledsoe, ο άντρας που πόζαρε δίπλα στον υποτιθέμενο ηθοποιό, γράφοντας στη λεζάντα: «Τσακ Νόρις».

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW — Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021





«Αυτός δεν είναι ο Τσακ Νόρις αλλά κάποιος που θέλει να του μοιάσει, ο Τσακ είναι πολύ πιο όμορφος», σχολίασε ο Κρίτζερ. «Ο Τσακ παραμένει στο ράντσο του στο Τέξας μαζί με την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Όπως ήταν φυσικό, η φωτογραφία του Bledsoe έγινε αμέσως viral, διχάζοντας το Twitter σχετικά με το αν ο συγκεκριμένος άντρας ήταν όντως ο Τσακ Νόρις ή απλώς κάποιος σωσίας του.

Να σημειωθεί πως ο Τσακ Νόρις, είναι Ρεπουμπλικανός από παλιά και στήριξε τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016 απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον, κάτι που δεν έκανε δημοσίως στις εκλογές του 2020.

