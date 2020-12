Ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι που ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram η διάσημη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον προκάλεσε αντιδράσεις και αρκετά αρνητικά σχόλια στα social media.

Η 51χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός αναμνηστικού στολιδιού για το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο έγραφε πάνω «Η πρώτη μας πανδημία 2020».

Αυτή η φωτογραφία προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι την κατηγόρησαν για έλλειψη ευαισθησίας σχετικά με την πανδημία.



Μεταξύ άλλων κάποιοι σχολίασαν πως δεν θα έπρεπε να αναφέρεται ως «επέτειος» ο ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας, ενώ κάποιοι άλλοι χρήστες σημείωσαν ότι η ηθοποιός τους απογοήτευσε με αυτή την ανάρτηση. «Χαιρετίζουμε την πρώτη μας πανδημία του 2020, όπου εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν! Ας το γιορτάσουμε με χριστουγεννιάτικο στολίδι!» έγραψε σαρκαστικά ένας χρήστης στον λογαριασμό της Τζένιφερ Άνιστον.

Jennifer Aniston is ignorant Tone-deaf women.Why is she celebrating Covid "Our First Pandemic 2020", Really PEOPLE LOST LIVES & LIVELIHOOD, yet here she is CELEBRATING as it's something to boast about. Shame on you #jenniferaniston

She also called pandemic "A blessing" . WTF pic.twitter.com/0jGFPUlEk6