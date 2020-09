Ο Έλον Μασκ, τέταρτος πιο πλούσιος άνδρας στον πλανήτη μίλησε με σκληρά λόγια για τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο, τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Αφορμή στάθηκε μία πρόβλεψη του Γκέιτς, που είχε εκφράσει πρόσφατα την αμφιβολία του για το κατά πόσο θα είναι βιώσιμα τα ηλεκτρικά φορτηγά της Tesla και γενικότερα η ηλεκτροκίνηση σε μεγάλα πλοία και τζετ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Μασκ στο Twitter. «Δεν έχει ιδέα», έγραψε χαρακτηριστικά ο CEO της Tesla, της Space X και της Neuralink.

Good Day. What's your opinion about Bill Gates' declarations referred to electric trucks? Regards