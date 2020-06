Ο Τζάστιν Μπίμπερ αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε μια γυναίκα τον Μάρτιο του 2014, υποστηρίζοντας ότι «η ιστορία είναι αδύνατη, με βάση τα γεγονότα».

Ο τραγουδιστής κατηγορήθηκε από μια γυναίκα, που συστήθηκε ως Danielle χωρίς να αποκαλύψει το επίθετό της. Σε ένα μήνυμα στο Twitter, που δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουνίου κι έκτοτε έχει διαγραφεί -μαζί με τον λογαριασμό- η γυναίκα ισχυρίζεται πως γνώρισε τον Μπίμπερ όταν εκείνη ήταν 21 ετών και εκείνος 20, σε μια μουσική συναυλία στο Όστιν.

Όπως υποστηρίζει, στις 9 Μαρτίου, αφού ο Μπίμπερ τραγούδησε ένα σετ-έκπληξη, στη συνέχεια την προσκάλεσε με τις φίλες της στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου την πήγε σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Η γυναίκα δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό από εκείνες στην ανάρτησή της.

Τους ισχυρισμούς διέψευσε αρχικά η Άλισον Κέι, μάνατζερ της SB Projects, που εκπροσωπεί τον Μπίμπερ. Η Κέι λέει πως οι ισχυρισμοί ήταν «αδύνατοι με βάση τα γεγονότα», σημειώνοντας πως ο τραγουδιστής έμενε σε AirBnB την υποτιθέμενη επίμαχη νύχτα, και πως η κράτηση στο ξενοδοχείο ίσχυε από την επόμενη ημέρα, ενώ ήταν στο Westin και όχι στο Four Seasons.

Αργότερα, ο Μπίμπερ πήρε επίσης θέση για το ζήτημα μέσω Twitter, δημοσιεύοντας φωτογραφίες, τιμολόγια και emails που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι έμεινε σε AirBnb στο Όστιν στις 9 Μαρτίου και στο ξενοδοχείο Westin στις 10 Μαρτίου. Επίσης δήλωσε πως ήταν στο Όστιν με την τότε σύντροφό του, Σελένα Γκόμεζ.

«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτήν την ιστορία. Κάθε ισχυρισμός σεξουαλικής κακοποίησης θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά και γι' αυτό χρειαζόταν η απάντησή μου. Ωστόσο η συγκεκριμένη ιστορία, με βάση τα γεγονότα, είναι αδύνατη και γι' αυτό θα συνεργαστώ με το Twitter και τις αρχές για να κινηθώ νομικά».

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location.