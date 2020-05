Ο Drake έδωσε μια γεύση στους φανς από μερικά καινούργια τραγούδια του, σε ένα εκ των οποίων αναφέρεται στην Ελλάδα.

Στην διάρκεια ενός live στο Instagram, η διάσημος Καναδός ράπερ, παρουσίασε μερικά νέα κομμάτια του, και σε ένα από αυτά, αναφέρει στους στίχους ένα ταξίδι στην Ελλάδα.

«We could stop at Gucci/Stop at Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece/Full speed in Louie V (yeah)/Come with me/Fly you out to Greece», ακούγεται να τραγουδά ο Drake, πριν ξεκινήσει να μιλά στα Γαλλικά.

Σύμφωνα με το Forbes, ο 31χρονος μουσικός είναι ο τέταρτος πλουσιότερος ράπερ στον κόσμο, έχοντας κερδίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια από το 2010.

Δείτε το απόσπασμα: