Πέθανε σε ηλικία 94 ετών η ηθοποιός Όνορ Μπλάκμαν, το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Η «Πούσι Γκαλόρ», το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ από τον «Χρυσοδάκτυλο» ήταν γεμάτη «ομορφιά, μυαλό και φυσική ανδρεία», όπως δήλωσε άτομο του συγγενικού της περιβάλλοντος στον Guardian επιβεβαιώνοντας την είδηση του θανάτου της.

«Εκτός από το γεγονός ότι ήταν μια πολύ αγαπημένη μητέρα και γιαγιά, ήταν μία εξαιρετική ηθοποιός με δημιουργικό ταλέντο. Με έναν εξαιρετικό συνδυασμό ομορφιάς, μυαλού, ανδρείας και φυσικής ανιδιοτέλειας.

Μαζί με τη μοναδική φωνή της και την αφοσιωμένη, εργασιακή ηθική, πέτυχε μια απαράμιλλη εικονική θέση στον κόσμο του κινηματογράφου και της ψυχαγωγίας και με απόλυτη δέσμευση για την τέχνη της και τον απόλυτο επαγγελματισμό της σε όλες της τις προσπάθειες, συνέβαλε σε μερικές από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές της εποχής μας» ανέφερε η οικογένειά της στον Guardian.

Γεννημένη στο ανατολικό Λονδίνο από μεσαίας τάξης οικογένεια - ο πατέρας της ήταν δημόσιος υπάλληλος - η Μπλάκμαν μετά από σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama, είχε μικρούς ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές όπως στο «A Night to Remember» (1958) και τη σειρά «The Four Just Men» (1959-60).

Έγινε γνωστή από τον ρόλο της Κάθι Γκέιλ στην επιτυχημένη βρετανική εκπομπή «The Avengers» (Οι Εκδικητές). Για τον ρόλο της έπρεπε να μάθει τζούντο.

Η ικανότητά της στις πολεμικές τέχνες τη βοήθησε να πάρει τον ρόλο της Πούσι Γκαλόρ στον «Χρυσοδάκτυλο» δίπλα στον εμβληματικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ, εκτοξεύοντας την καριέρα της.

Η Μπλάκμαν στη συνέχεια εμφανίστηκε σε ταινίες όπως «Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες» (1963), ο «Shalako» (1968) κ.λπ. Το 1990, πρωταγωνίστησε στη sitcom του TV «The Upper Hand».

