Θετικός στον κορωνοϊό γνωστοποίησε πως διαγνώστηκε ο Ίντρις Έλμπα.

«Σήμερα το πρωί βρέθηκα θετικός στον Covid-19. Νιώθω καλά, δεν έχω μέχρι στιγμής συμπτώματα, ωστόσο, έχω τεθεί σε απομόνωση από τη στιγμή που διαπίστωσα την πιθανή έκθεσή μου στον ιό. Μείνετε στο σπίτι, παιδιά. Και να είστε πραγματιστές. Θα σας ενημερώνω για το πώς τα πάω. Μην πανικοβάλλεστε» ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω social media.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ