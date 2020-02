Οργή έχει προκαλέσει η Ντόνα Ροτούνο, δικηγόρος του Χάρβεϊ Γουάινστιν, που δήλωσε πως δεν έχει δεχθεί σεξουαλική επίθεση επειδή «δεν θα έβαζα ποτέ τον εαυτό μου σε τέτοια θέση».

Η βασική συνήγορος υπεράσπισης του Αμερικανού παραγωγού στην πολύκροτη υπόθεση εναντίον του μίλησε στο podcast The Daily των New York Times, όπου ρωτήθηκε αν έχει πέσει ποτέ θύμα σεξουαλικής επίθεσης.

«Όχι, επειδή δεν θα έβαζα ποτέ τον εαυτό μου σε αυτήν την θέση. Πάντα έκανα επιλογές, από τότε που πήγαινα στο κολέγιο, σύμφωνα με τις οποίες δεν έπινα ποτέ πολύ. Ποτέ δεν πήγα σπίτι με κάποιον που δεν γνώριζα. Απλώς ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε ευάλωτη κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύετε πως κάθε γυναίκα που δέχεται σεξουαλική επίθεση έβαλε κατά κάποιον τρόπο τον εαυτό της σε αυτή τη θέση- είτε καταναλώνοντας αλκοόλ είτε συμφωνώντας να πάει στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου;», ρώτησε τότε η δημοσιογράφος των New York Times, Megan Twohey, που έχει γράψει επίσης το βιβλίο «She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement».

«Σε καμία περίπτωση αλλά όπως κάνουμε έξυπνες επιλογές όταν περπατάμε στο δρόμο την νύχτα, πιστεύω πως πρέπει να πάρεις την ίδια απόφαση όταν βάζεις τον εαυτό σου σε διάφορες καταστάσεις με άλλους ανθρώπους», απάντησε η Ντόνα Ροτούνο. «Όταν περπατάμε τη νύχτα κοιτάζουμε γύρω μας, βεβαιωνόμαστε πως έχουμε το τηλέφωνό μας, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν σπρέι πιπεριού. Παίρνουμε προφυλάξεις. Το μόνο που λέω είναι πως οι γυναίκες πρέπει να παίρνουν τις προφυλάξεις τους», συνέχισε η ίδια.

Η γραμμή υπεράσπισης του Χάρβεϊ Γουάινστιν, την οποία κρατά η Ροτούνο, στηρίζεται στο επιχείρημα πως οι σεξουαλικές επαφές με τις γυναίκες που υποστηρίζουν πως βιάστηκαν, ήταν συναινετικές και ως απόδειξη καταθέτουν τα φιλικά μηνύματα που έστειλαν οι γυναίκες στον Αμερικανό παραγωγό μετά τις φερόμενες επιθέσεις.

Με πληροφορίες από CNN