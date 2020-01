Η τραγουδίστρια Pink δώρισε 500.000 δολάρια στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους Πυροσβέστες της Αυστραλίας καθώς οι θανάσιμες πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε ανεξέλεγκτα όλη τη χώρα.

Η 40χρονη τραγουδίστρια, δήλωσε συντετριμμένη από τις τραγικές ειδήσεις και αποκάλυψε ότι δεσμεύτηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες να πολεμήσουν την φωτιά.

Μοιράζοντας ένα λινκ με λογαριασμούς και προτρέποντας και άλλους να δώσουν χρήματα, είπε: «Είμαι εντελώς συντετριμμένη βλέποντας τι συμβαίνει στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή με τις τρομακτικές πυρκαγιές. Δεσμεύομαι με δωρεά 500.000 δολαρίων, απευθείας στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που αγωνίζονται τόσο σκληρά στην πρώτη γραμμή».

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp