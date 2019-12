Η μικρή πριγκίπισσα Σάρλοτ έκλεψε για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις στο Sandringham, αυτή τη φορά κατά την επίσκεψή της στην εκκλησία.

Μετά την παρακολούθηση της λειτουργίας, που είναι μια παράδοση της οικογένειας αυτές τις γιορτινές μέρες, η πριγκίπισσα περπάτησε χέρι-χέρι με τους γονείς της, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον. Ωστόσο μια χαριτωμένη κίνησή της, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στα social media.

Καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ επρόκειτο να φύγει, η Κέιτ Μίντλεντον υποκλίθηκε ως είθισται στην βασίλισσα. To κοινό όμως παρατήρησε ότι η Σάρλοτ αντέγραψε τη μητέρα της και έκανε μια χαριτωμένη υπόκλιση στη βασίλισσα.

Η μόλις 4 ετών πριγκίπισσα Σάρλοτ είναι ιδιαίτερα αγαπητή και δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά αρκετοί χρήστες εκφράζουν την αγάπη τους προς το πρόσωπό της. «Το έκανε σαν μια πραγματική πριγκίπισσα, τόσο χαριτωμένη» αναφέρουν σχόλια στο Twitter.

Prince George and Princess Charlotte meet crowds gathered outside the Sandringham Christmas Day service, as the Royal Family leave the churchhttps://t.co/Vjs8mzAGdj pic.twitter.com/zYXazDwbFD