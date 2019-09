Αμηχανία στον οίκο Gucci και τους καλεσμένους της επίδειξης στο Μιλάνο προκάλεσε ένα μοντέλο που χρησιμοποίησε την πασαρέλα για να διαμαρτυρηθεί για τα ρούχα που παρουσιάζονταν εκείνη την ώρα.

Ο ιταλικός οίκος μόδας παρουσίασε χθες στο Μιλάνο μια ακόμη συλλογή του, αλλά ένα μοντέλο που φόρεσε τα ρούχα του ενώπιον των καλεσμένων, αποκάλυψε γραμμένο στα χέρια του ένα μήνυμα που στρεφόταν φαινομενικά εναντίον του Gucci. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε πως το nonbinary μοντέλο YaYa Bones ήθελε όντως να διαμαρτυρηθεί για τα ρούχα της επίδειξης.

Το μοντέλο άνοιξε το σόου μαζί με συναδέλφους του που φορούσαν ολόλευκες στολές οι οποίες θύμιζαν «ζουρλομανδύα». Όλο το σκηνικό της επίδειξης παρέπεμπε σε κλινική με λευκό χρώμα και τον χαρακτηριστικό «κρύο» φωτισμό και είχε αναφορές σε ασθενείς με ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στις παλάμες του χεριού του που προέταξε το μοντέλο ενώ περπατούσε στην πασαρέλα έγραφε «Η ψυχική υγεία δεν είναι μόδα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, ένας εκπρόσωπος της Gucci επιβεβαίωσε ότι ο οίκος δεν σχετιζόταν με την κίνηση του μοντέλου και πως δεν γνώριζε για την διαμαρτυρία του. Το μοντέλο εξήγησε αργότερα στο Instagram την ενέργειά του.

«Ως καλλιτέχνης και μοντέλο που έχει δώσει τις δικές μου μάχες με την ψυχική υγεία, καθώς μέλη της οικογένειάς μου και τα αγαπημένα πρόσωπα έχουν πληγεί από την κατάθλιψη, το άγχος, τη διπολική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια, είναι ενοχλητικό να βλέπω έναν μεγάλο οίκο μόδας όπως η Gucci να χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα για μια φευγαλέα στιγμή μόδας. Πολλοί άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας εξακολουθούν να στιγματίζονται στο χώρο εργασίας και στην καθημερινή ζωή, ενώ πολλοί εξακολουθούν να μην θεωρούν τα θέματα ψυχικής υγείας ως «πραγματικές ασθένειες», καθώς μπορεί να μην είναι ορατά. Οι στολές είναι ένα σύμβολο μιας σκληρής εποχής στην ιατρική όταν η ψυχική ασθένεια δεν ήταν κατανοητή και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες είχαν καταπατηθεί με ανθρώπους να έχουν κακοποιηθεί και βασανιστεί σε ιδρύματα», αναφέρει μεταξύ άλλων στην μακροσκελή ανακοίνωση το μοντέλο. «Η παρουσίαση αυτής της κατάστασης για την πώληση ενδυμάτων στο σημερινό καπιταλιστικό κλίμα είναι χυδαία, αδιάφορη και προσβλητική για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πλήττονται από αυτά τα ζητήματα», καταλήγει.

«Αυτά τα ρούχα σχεδιάστηκαν για την επίδειξη μόδας και δεν θα πωληθούν», ανέφερε εκπρόσωπος του Gucci εξηγώντας ότι ο Alessandro Michele σχεδίασε τα ρούχα ως συμβολική αναπαράσταση για τον τρόπο με τον τρόπο που η μόδα ασκεί εξουσίας στη ζωή και την εξάλειψη της αυτο-έκφρασης.

Ένας εκπρόσωπος της Gucci επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Independent ότι η εταιρία δεν γνώριζε τις προθέσεις του μοντέλου κατά τη διάρκεια του σόου και πρόσθεσε ότι οι λευκές στολές ήταν "δήλωση" και "μέρος μιας παράστασης".

#intheseclothes is an open conversation on how clothes can define our identity and tell our story, and sometimes make history: the world's, or our own—an idea explored by #AlessandroMichele in the #GucciSS20 fashion show. Join the discussion. pic.twitter.com/3ApCczZWRe