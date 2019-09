Περισσότερα από 200 αντικείμενα του παγκοσμίου φήμης σεφ Άντονι Μπουρντέν, που αυτοκτόνησε το 2018 στην Γαλλία, θα δημοπρατηθούν τον Οκτώβριο.

Ανάμεσα στα αντικείμενα συγκαταλέγονται έργα τέχνης, ρούχα ακόμα και ένα μαχαίρι, φτιαγμένο κατά παραγγελία από τον Μπομπ Κράμερ, το κόστος του οποίου ανέρχεται στα 6.000 δολάρια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Μέριλιν Γουάιτ, εκπροσώπου του οίκου δημοπρασιών Lark Mason Associates, ολόκληρη η συλλογή των αντικειμένων του Μπουρντέν αξίζει ως και 400.000 δολάρια.

H δημοπρασία θα διεξαχθεί διαδικτυακά, από τις 9 ως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ τρεις εκθέσεις θα διεξαχθούν στη Νέα Υόρκη, στη Σαβάνα της Τζόρτζια, και στο Νιου Μπράουνφελς του Τέξας.

Lark Mason Associates

Lark Mason Associates

Τα αντικείμενα θα κοστίζουν από μερικές εκατοντάδες ως μερικές χιλιάδες δολάρια και το 60% των εσόδων θα διατεθεί στην οικογένεια του Άντονι Μπουρντέν: την πρώην σύζυγό του Οτάβια Μπούσια και την κόρη του Αριάν. Το υπόλοιπο 40% θα διατεθεί σε υποτροφία που φέρει το όνομα του διάσημου σεφ και χορηγείται μέσω του Culinary Institute of America σε φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό ή να παρακολουθήσουν μαθήματα πάνω στη διεθνή κουζίνα.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν είναι και έργα τέχνης των Ραλφ Στέντμαν και Τζον Λούρι. Και οι δύο εμφανίστηκαν στην εκπομπή του Μπουρντέν "Parts Unknown". Συγκεκριμένα ο πίνακας του Λούρι με τίτλο "The sky is falling, I am learning to live with it", αποκτήθηκε από τον Μπουρντέν μόλις μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του.

Lark Mason Associates

Lark Mason Associates

Lark Mason Associates

O Αμερικανός σεφ Άντονι Μπουρντέν που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την τηλεοπτική εκπομπή γαστρονομίας "Parts Unknown" αυτοκτόνησε τον Ιούνιο το 2018 σε ξενοδοχείο της Γαλλίας. Ο Μπουρντέν υπήρξε κορυφαίος παρουσιαστής εκπομπών μαγειρικής με ιδιαίτερο ταξιδιωτικό στιλ και πολύ επιτυχημένος συγγραφέας βιβλίων. Για τη σειρά του είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο ενώ στην ιστορία έχει μείνει το επεισόδιο με τον Μπαράκ Ομπάμα στο Ανόι.

Με πληροφορίες από CNN