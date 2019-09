Ο Ροντ Στιούαρτ αποκάλυψε πως έδωσε μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και πως μετά από τρία χρόνια «νίκησε» την ασθένεια.

Ο Βρετανός μουσικός, που έχει συνθέσει και ερμηνεύσει επιτυχίες όπως το "Maggie May" και "I Don't Want To Talk About It", μίλησε δημόσια για την ασθένεια του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συγκέντρωσης χρημάτων για την οργάνωση "The Prostate Project", που έγινε στο Σάρεϊ της Αγγλίας το βράδυ του Σαββάτου. Ο Ροντ Στιούαρτ είπε στο κοινό πως τον Ιούλιο οι γιατροί του ανακοίνωσαν πως θεραπεύτηκε.

«Κανείς δεν το ξέρει, αλλά νoμίζω ήρθε η ώρα να το πω σε όλους», είπε ο 74χρονος σταρ και πατέρας οχτώ παιδιών. «Πριν από δύο χρόνια μού διαγνώστηκε καρκίνος στον προστάτη. Τώρα έχω διαφύγει τον κίνδυνο, απλώς επειδή η διάγνωση έγινε νωρίς. Εξεταζόμουν συχνά», πρόσθεσε.

Παράλληλα κάλεσε τους άνδρες να κάνουν συχνά εξετάσεις ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση και να αυξάνονται οι πιθανότητες θεραπείας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο καρκίνος του προστάτη είναι ο τέταρτος πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος παγκοσμίως. Μόνο το 2018 διαγνώστηκαν 1.3 εκατομμύρια περιστατικά. Η αποκάλυψη του Ροντ Στιούαρτ έρχεται ένα χρόνο μετά την αντίστοιχη αποκάλυψη του Βρετανού ηθοποιού Στίβεν Φράι.

«Είναι τρομακτικό να έχεις διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί», είχε δηλώσει ο Φράι σε μία συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του "The Prostate Project". «Η δική μου διάγνωση έγινε αρκετά ώστε να κάνω κάτι, αλλά ξέρω πως αυτό δεν ισχύει για όλους», είχε πει ο 62χρονος κωμικός.

Με πληροφορίες από CNN