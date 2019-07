Ο Βρετανός μουσικός Στινγκ ακύρωσε σήμερα για ιατρικούς λόγους μια συναυλία που θα έδινε στη Γάνδη, στο Βέλγιο.

«Με λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Στινγκ στο φεστιβάλ Τζαζ της Γάνδης απόψε πρέπει να ακυρωθεί κατόπιν εντολής των γιατρών», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ο 68χρονος διάσημος τραγουδιστής προσθέτοντας ότι θα δοθούν σύντομα πληροφορίες για το πώς θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι εισιτηρίων.

We regret to inform you that Sting’s performance at the Ghent Jazz Festival in Ghent, Belgium this evening must be canceled due to doctor’s orders. Information regarding the reimbursement of tickets will follow soon.