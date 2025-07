Το πρώτο teaser της «Οδύσσειας» του Νόλαν διέρρευσε στο διαδίκτυο

Το πρώτο teaser της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν από τη Universal άρχισε να προβάλλεται αποκλειστικά στους κινηματογράφους και διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Όπως και σε πολλές από τις προηγούμενες μεγάλες παραγωγές του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, κυκλοφόρησε ένα σύντομο teaser σχεδόν έναν χρόνο πριν από την πρεμιέρα. Το teaser του «Odyssey» προβάλλεται μαζί με την ταινία «Jurassic World Rebirth», επίσης της Universal.

Για ακόμη μια φορά, ο Νόλαν επέλεξε την αποκλειστική προβολή ενός πολυαναμενόμενου teaser στους κινηματογράφους, δίνοντας προτεραιότητα, στη θέαση στη μεγάλη οθόνη.

Ο σκηνοθέτης αποχώρησε από τη Warner Bros., συνεργάτη του επί δεκαετίες, για να υπογράψει συμφωνία με την Universal και το «Oppenheimer», έχοντας προηγουμένως εκφράσει τη δυσαρέσκειά του που το παλιό του στούντιο κυκλοφόρησε ολόκληρο το πρόγραμμά του για το 2021 ταυτόχρονα στις αίθουσες και στο HBO Max.

Με το πού άρχισε να προβάλλεται το teaser της Οδύσσειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαρροές στα social media ξεκίνησαν.

Από το απόγευμα της Τρίτης, το X και το TikTok κατακλύστηκαν με βίντεο από το teaser, διάρκειας 70 δευτερολέπτων. Το κλιπ δείχνει τον Οδυσσέα, που υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, τον γιο του Τηλέμαχο, από τον Τομ Χόλαντ, και έναν ακόμη χαρακτήρα από τον Τζον Μπέρνθαλ, για τον ρόλο του οποίου, δεν έχουν διευκρινιστεί περισσότερες λεπτομέρειες.

Το teaser ξεκινά με αφήγηση από μια φωνή που μοιάζει με του Ρόμπερτ Πάτινσον, που επίσης συμμετέχει στην ταινία.

Christopher Nolan'S ODYSSEY

Teaser Out Now.

If English audio is Available please share🚶pic.twitter.com/HlZALIZ143