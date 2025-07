Οι Oasis επιστρέφουν απόψε στη σκηνή για την πρώτη τους συναυλία έπειτα από 16 χρόνια

Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές των Oasis συρρέουν στο Κάρντιφ, καθώς το συγκρότημα επανενώνεται στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια περιοδεία 41 ημερών Oasis Live 25 αρχίζει με συναυλίες στο Principality Stadium σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο και θαυμαστές όλων των ηλικιών έχουν κατασκηνώσει έξω από το στάδιο από την Τετάρτη για να καταλάβουν τα καλύτερα σημεία.

Τα εισιτήρια για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, με κάποια να πωλούνται σε ιστοσελίδες μεταπώλησης έως και 6.000 λίρες. Περισσότερα από 50.000 εισιτήρια ακυρώθηκαν από το συγκρότημα επειδή πουλήθηκαν σε δευτερογενείς πλατφόρμες.

Κάποιοι έχουν ταξιδέψει από τη Χιλή και τις ΗΠΑ και ελπίζουν ότι οι αδελφοί Γκάλαχερ θα μπορέσουν να κρατήσουν μακριά τους διαβόητους καβγάδες τους.

Η επιστροφή των Βρετανών ροκ σταρ μετά από 16 χρόνια απουσίας αποτελεί σημαντική στιγμή για τους οπαδούς, που ανυπομονούν να δουν ξανά μαζί τους Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ – αν και κάποιοι έχουν αρχίσει να στοιχηματίζουν αν τα αδέρφια που συχνά συγκρούονται θα καταφέρουν να κρατήσουν την ενότητα σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας Live '25.

«Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τους Oasis ελκυστικούς – φέρνουν αυτό το στοιχείο του ρίσκου», δήλωσε ο συγγραφέας και μουσικός δημοσιογράφος John Aizlewood, προσθέτοντας πως η «εναλλακτική αύρα που έχουν καλλιεργήσει με την αιώνια ιστορία των αδερφών που τσακώνονται» αποτελεί μέρος της γοητείας του συγκροτήματος.

Μια εντυπωσιακή επίδειξη με drone που παρουσίασε το κλασικό λογότυπο των Oasis εμφανίστηκε πάνω από το Principality Stadium.

Η ζήτηση των εισιτηρίων για τις συναυλίες των Oasis

Ο δημοσιογράφος Νιλ Κόλινς δήλωσε στο BBC ότι η ζήτηση ήταν «εξωπραγματική» με περισσότερους από 14 εκατομμύρια ανθρώπους να προσπαθούν να αποκτήσουν ένα από τα μόλις 1,5 εκατομμύρια εισιτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα «μάτια όλου του κόσμου» θα είναι στραμμένα στο Κάρντιφ, με τις επιχειρήσεις να καλωσορίζουν την αύξηση των επισκεπτών.

Εφόσον η εκρηκτική σχέση των αδερφών δεν διακόψει την πορεία, δύο βραδιές στο στάδιο των 70.000 θέσεων στο Κάρντιφ, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα ανοίξουν την αυλαία για την περιοδεία Live '25 με συνολικά 41 εμφανίσεις. Μετά από 19 συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ακολουθούν στάσεις στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία, με την τελευταία να πραγματοποιείται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 23 Νοεμβρίου. Οι Oasis είναι ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην βρετανική ιστορία και έχουν εμφανιστεί στο Κάρντιφ πολλές φορές, μεταξύ άλλων δύο φορές στο Millennium Stadium, όπως ήταν τότε γνωστό, το 2005 και το 2009.

Η τελευταία τους συναυλία στο Κάρντιφ ήταν τον Ιούνιο του 2009 - λίγους μήνες προτού ο Νόελ Γκάλαχερ εγκαταλείψει το ροκ συγκρότημα του Μάντσεστερ, λέγοντας ότι «απλά δεν μπορούσε να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Λίαμ ούτε μια μέρα ακόμα».

Το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Μάντσεστερ Dig Out Your Soul, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2008.

Ιδρύθηκαν στους εργατικούς δρόμους του Μάντσεστερ το 1991, οι Oasis κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ, «Definitely Maybe», το 1994 και έγιναν ένα από τα κυρίαρχα βρετανικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 1990.

Έβγαλαν οκτώ άλμπουμ που έφτασαν στο Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιτυχίες όπως τα «Wonderwall», «Roll With It» και «Don’t Look Back in Anger» – όλα από το άλμπουμ «(What’s The Story) Morning Glory?», που φέτος κλείνει 30 χρόνια.

Η διάλυση των Oasis και η επανένωση

Οι Oasis διαλύθηκαν οριστικά το 2009, όταν ο Noel Gallagher αποχώρησε μετά από έναν καυγά με τον Liam στα παρασκήνια ενός φεστιβάλ κοντά στο Παρίσι. Ο Liam κατέστρεψε μια κόκκινη κιθάρα Gibson που ανήκε στον αδερφό του σε έντονη διαφωνία πριν από τη συναυλία, γεγονός που λέγεται ότι προκάλεσε το διαζύγιο του συγκροτήματος και πυροδότησε χρόνια δημόσιων καυγάδων μεταξύ των αδερφών.

Οι αδερφοί Gallagher, σήμερα 58 και 52 ετών, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί από τότε, αν και και οι δύο παίζουν τακτικά τραγούδια των Oasis στις σόλο εμφανίσεις τους.

Τα δύο αδέλφια σόκαραν τον μουσικό κόσμο ανακοινώνοντας τον περασμένο Αύγουστο ότι επανενώνουν το συγκρότημά τους.

Η ανακοίνωση της επανένωσης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τα όπλα έχουν σιγήσει. Τα άστρα έχουν ευθυγραμμιστεί. Η μεγάλη αναμονή τελείωσε. Ελάτε να δείτε. Δε θα προβληθεί από την τηλεόραση».

Το συγκρότημα Cast και ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ, αρχηγός των The Verve θα εμφανιστούν στη σκηνή πριν από τους Oasis.