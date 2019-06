Οργή στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει η Κιμ Καρντάσιαν που κυκλοφόρησε μια νέα σειράς εσωρούχων με την επωνυμία «Kimono Intimates».

Σε δηλώσεις της η διάσημη σταρ είπε πως τα νέα εσώρουχα «τιμούν και βελτιώνουν το σώμα και τις καμπύλες των γυναικών», αλλά οι χρήστες στα ιαπωνικά social media χαρακτήρισαν την σειρά ως ασέβεια στο παραδοσιακό ένδυμα του κιμονό.





Το κιμονό, που χρονολογείται στην Ιαπωνία από τον 15ο αιώνα, θεωρείται η εθνική γυναικεία ενδυμασία της χώρας και φοριέται κυρίως σε ειδικές περιστάσεις. «Φοράμε κιμονό για να γιορτάσουμε την υγεία, την ανάπτυξη των παιδιών, τους αρραβώνες, τους γάμους, τις αποφοιτήσεις ή στις κηδείες. Είναι εορταστική ενδυμασία και περνάει από γενιά σε γενιά στις οικογένειες», σχολίασε η Yuka Ohishi από την Ιαπωνία. «Αυτά τα εσώρουχα δεν θυμίζουν καν κιμονό- απλώς διάλεξε μια λέξη που έχει μέσα το "Κιμ". Δεν έδειξε κανέναν σεβασμό στο τι πραγματικά σημαίνει αυτό το ένδυμα για την κουλτούρα μας», συνέχισε η ίδια.

Η Κιμ Καρντάσιαν κατοχύρωσε το brand Kimono πέρυσι, καθώς επίσης και τα trademarks «Kimono Body», «Kimono Intimates» και «Kimono World». Το συγκεκριμένο εσώρουχο, σχεδιασμένο για να λειαίνει την φιγούρα του σώματος κάτω από τα ρούχα, είναι διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα.

Η διάσημη σταρ εξήγησε στο Twitter πως «υπήρχαν πάρα πολλές φορές που δεν μπορούσε να βρει ένα χρώμα εσωρούχου να ταιριάζει με την απόχρωση της επιδερμίδας της οπότε χρειαζόταν λύση για όλο αυτό».

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.



Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.



Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 Ιουνίου 2019





This is a new approach to shapewear: Offering real solutions in 9 shades and sizes XXS-4XL, @kimonobody celebrates and enhances the shape and curves of women. Each piece is designed with soft yet supportive fabrics for everyone to feel their most confident. #KimonoBody pic.twitter.com/Cr81BqiLT4 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25 Ιουνίου 2019





Ωστόσο πολλοί ήταν εκείνοι που ενοχλήθηκαν με την ιδέα της να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα το κιμονό, ενώ άλλοι δυσαρεστήθηκαν που το παραδοσιακό ένδυμα φέρει πλέον το ίδιο όνομα με ένα brand εσωρούχων, κατακλύζοντας με αρνητικά σχόλια το hashtag #KimOhNo. Άλλοι πάλι φοβούνται πως ο κόσμος μπορεί να συνδέει πλέον το κιμονό με την Κιμ Καρντάσιαν και όχι με την Ιαπωνία.

These are my grandmother's kimonos. Some of these are dyed and embroidered by herself. When I was child, I loved watching she embroidered on kimono cloth. My grandmother who makes beautiful embroidery is also beautiful and I always felt it magical. #KimOhNo pic.twitter.com/29v3pzCGDn — Ginji_GoldFish (@Ginji_GoldFish) 26 Ιουνίου 2019

I feel very sad that the name “Kimono” is being used to something completely different from what we Japanese know about it. Kimono is Japanese traditional clothes and we are very proud of its history and culture. I’m sorry but I feel this name choice is simply ignorant. #KimOhNo — ヤス@BUNKAIWA(ブンカイワ) (@bunkaiwa) 26 Ιουνίου 2019





Με πληροφορίες από BBC