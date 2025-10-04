Τέλος συνεργασίας Στεφανίδου – ΣΚΑΪ: Τα δεδομένα

Το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του με την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία παρουσίαζε την εκπομπή Power Talk στη συχνότητα του καναλιού.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή «με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση». Ο ΣΚΑΪ εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία και εύχεται στην παρουσιάστρια «κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα», με την προσδοκία ότι στο μέλλον οι δρόμοι τους ενδεχομένως θα συναντηθούν ξανά.

Οι λόγοι της απόφασης

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι βασικοί λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση ήταν κυρίως η χαμηλή τηλεθέαση και η αδυναμία της εκπομπής να «ανέβει» στους πίνακες.

Η εκπομπή «Power Talk» βρισκόταν στον αέρα για περίπου έναν μήνα, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει το 5% τηλεθέαση.

Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που προηγήθηκαν της διακοπής της συνεργασίας υπήρξαν προσπάθειες «διόρθωσης», όπως αλλαγές στο σκηνικό, στο φωτισμό, στη δομή και στη θεματολογία της εκπομπής.

Παρ’ όλα αυτά, τα νούμερα δεν ευνοούσαν την πορεία της εκπομπής — η ανάκαμψη δεν ήρθε, και το εγχείρημα κρίθηκε μη βιώσιμο για το κανάλι.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η παρουσιάστρια ενδέχεται να είχε υποβάλει παραίτηση ή αιτήματα αλλαγών προς τη διοίκηση, χωρίς να γίνουν αποδεκτές από τον σταθμό — ωστόσο αυτές οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Η έκβαση της διακοπής

Η εκπομπή «Power Talk» ολοκλήρωσε την πορεία της με το επεισόδιο της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου — αυτό ήταν το τελικό επεισόδιο στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με το κανάλι, η ολοκλήρωση της συνεργασίας έγινε «σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα», ωστόσο είναι φανερό πως υπήρξαν εσωτερικές πιέσεις και αντιπαραθέσεις.