TV & MEDIA
TV & Media

Τέλος συνεργασίας Στεφανίδου – ΣΚΑΪ: Τα δεδομένα

Η εκπομπή «Power Talk» βρισκόταν στον αέρα για περίπου έναν μήνα, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει το 5% τηλεθέαση.  

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τέλος συνεργασίας Στεφανίδου – ΣΚΑΪ: Τα δεδομένα Facebook Twitter
Φωτ.: ΣΚΑΪ
0

Το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του με την Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία παρουσίαζε την εκπομπή Power Talk στη συχνότητα του καναλιού. 

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή «με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση». Ο ΣΚΑΪ εκφράζει ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία και εύχεται στην παρουσιάστρια «κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα», με την προσδοκία ότι στο μέλλον οι δρόμοι τους ενδεχομένως θα συναντηθούν ξανά. 

Οι λόγοι της απόφασης

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι βασικοί λόγοι πίσω από αυτή την απόφαση ήταν κυρίως η χαμηλή τηλεθέαση και η αδυναμία της εκπομπής να «ανέβει» στους πίνακες. 

  • Η εκπομπή «Power Talk» βρισκόταν στον αέρα για περίπου έναν μήνα, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει το 5% τηλεθέαση.  
  • Κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που προηγήθηκαν της διακοπής της συνεργασίας υπήρξαν προσπάθειες «διόρθωσης», όπως αλλαγές στο σκηνικό, στο φωτισμό, στη δομή και στη θεματολογία της εκπομπής.  
  • Παρ’ όλα αυτά, τα νούμερα δεν ευνοούσαν την πορεία της εκπομπής — η ανάκαμψη δεν ήρθε, και το εγχείρημα κρίθηκε μη βιώσιμο για το κανάλι.  

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η παρουσιάστρια ενδέχεται να είχε υποβάλει παραίτηση ή αιτήματα αλλαγών προς τη διοίκηση, χωρίς να γίνουν αποδεκτές από τον σταθμό — ωστόσο αυτές οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. 

Η έκβαση της διακοπής

Η εκπομπή «Power Talk» ολοκλήρωσε την πορεία της με το επεισόδιο της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου — αυτό ήταν το τελικό επεισόδιο  στον ΣΚΑΪ. 

Σύμφωνα με το κανάλι, η ολοκλήρωση της συνεργασίας έγινε «σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα», ωστόσο είναι φανερό πως υπήρξαν εσωτερικές πιέσεις και αντιπαραθέσεις.

TV & Media

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το «Παρα Πέντε» επιστρέφει 20 χρόνια μετά

TV & Media / «Θα γράψουμε το 50ο επεισόδιο μαζί»: Το teaser Καπουτζίδη για το reunion του «Παρα Πέντε»

Στην επέτειο συμπλήρωσης των είκοσι ετών από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «Παρά Πέντε», ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε σε ένα teaser ανακοινώνοντας την επιστροφή της σειράς
LIFO NEWSROOM
Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

TV & Media / Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

Με φρενήρη ρυθμό και σκηνές που θυμίζουν Looney Tunes, το επεισόδιο βάζει στο στόχαστρο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, αποτυπώνοντας με τον καυστικό τρόπο του South Park την ένταση που επικρατεί διεθνώς
LIFO NEWSROOM
Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

TV & Media / Τζίμι Κίμελ: «Γεια σου όμορφε» - Το καυστικό σκετς με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο κατά Τραμπ και FCC

Ο Τζίμι Κίμελ, κατά την έναρξη της εκπομπής, επιτέθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) και τον διορισμένο πρόεδρό της, από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μπρένταν Καρ, που ζήτησε την απομάκρυνσή του
LIFO NEWSROOM
Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

TV & Media / Ο Πύρρος Δήμας μετά τα σχόλια για την πώληση της Ολυμπιακής δάδας: «Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες»

Η δάδα δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» και το ποσό διατέθηκε στα Παιδικά Χωριά SOS - Η ΕΟΕ μιλά για «εμπορευματοποίηση ενός ιστορικού και συμβολικού αντικειμένου»
LIFO NEWSROOM
 
 