Survivor: «Κάντε μια προσευχή για εμένα» - Η πρώτη ανάρτηση του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα

Την πρώτη του ανάρτηση μετά το εξαιρετικά σοβαρό ατύχημά του στο Survivor, έκανε ο Σταύρος Φλώρος.

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά πριν λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivior, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του, ο 22χρονος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, με τον πατέρα του να δηλώνει πως ο παίκτης έχει αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση και είναι χαρούμενος που ζει.

Σήμερα ο 22χρονος, έκανε την πρώτη ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας μεταξύ άλλων «σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά».

«Η δύναμη και η αγάπη που έχω λάβει από όλους είναι απίστευτη. Τα μηνύματα είναι ατελείωτα, τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Πώς γίνεται κάποιος να μη χαμογελάει με όλα αυτά;

»Δυστυχώς, δεν νομίζω πως είναι εφικτό να απαντήσω σε όλα αυτά τα μηνύματα, οπότε ανεβάζω αυτό το story για να σας ευχαριστήσω όλους. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα, ώστε να συνεχίσουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Φλώρος.