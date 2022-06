«Stranger Things 4»: Timelapse βίντεο από την 6ωρη μεταμόρφωση του Vecna

Το Netflix κυκλοφόρησε ένα timelapse βίντεο από το «Stranger Things» που καταγράφει τη διαδικασία μεταμόρφωσης του Vecna.

Στην τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, ο Jamie Campbell-Bower υποδύεται τον νέο κακό που ακούει στο όνομα Vecna, έναν χαρακτήρα που οφείλεται κατά πολύ εμφανισιακά στα προσθετικά που έχει βάλει ο καλλιτέχνης Barrie Gower.

Περιγράφοντας τη διαδικασία μεταμόρφωσης, ο Gower είπε πως η διαδικασία είναι σαν μία καλά ενορχηστρωμένη χορογραφία γύρω από τον Jamie.

«Καθόταν και εμείς τον σηκώναμε όρθιο. Έπειτα τον ξαπλώναμε μπροστά, σε ένα τραπέζι μασάζ, τον γυρνούσαμε με την πλάτη του, κολλούσαμε τα μπροστινά του κομμάτια, τον σηκώναμε όρθιο, φορούσαμε τα πόδια του, βάζαμε το δεξί του χέρι και μετά βάζαμε το αριστερό του χέρι.

»Το πιο γρήγορο που μειώθηκε ο χρόνος εφαρμογής της στολής ήταν έξι ώρες και 21 λεπτά. Περνούσαμε το καλύτερο μέρος των πέντε ωρών απλώς κολλώντας τα πρόσθετα στο δέρμα του. Στη συνέχεια, είχαμε μιάμιση ώρα με τον αερογράφο να ενώσουμε όλες τις κουκκίδες μαζί με το χρώμα και τις φλέβες και να ανακατέψουμε τα πάντα».

watch Jamie Campbell Bower transform into Vecna in this timelapse from STRANGER THINGS 4 pic.twitter.com/TuNAqrkGZI