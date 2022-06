Σφραγισμένη κασέτα VHS του «Back to the Future» δημοπρατήθηκε για 75.000 δολάρια

Σφραγισμένη κασέτα VHS του κλασικού φιλμ «Back To The Future» του 1980, πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 75.000 δολαρίων.

Η βιντεοκασέτα – που ανήκε στον ηθοποιό Τομ Γουίλσον, που υποδύθηκε τον Μπιφ Τάνεν πωλήθηκε σε δημοπρασία με 260 σφραγισμένες κασέτες VHS που διοργανώθηκε από τον οίκο Heritage Auctions στο Τέξας.

Η βιντεοταινία από το 1986 βαθμολογήθηκε, χαρακτηρίστηκε σχεδόν άριστης κατάστασης και το ποσό που καταβλήθηκε για αυτήν πιστεύεται ότι είναι το υψηλότερο ποτέ για ταινία VHS.

Ο Γουίλσον ανέθεσε στον οίκο δημοπρασιών την πώληση σφραγισμένων αντίγραφων και των τριών ταινιών της τριλογίας με τη βιντεοταινία του «Back to the Future II» να πωλείται για 16.250 δολάρια και το «Back to the Future III» στο ποσό των 13.750 δολαρίων. Και οι δύο συνοδεύονταν με υπογεγραμμένη προέλευση από τον εκλιπόντα εκτελεστικό αντιπρόεδρο της MCA και τον πρόεδρο της Universal Pictures, Τομ Πόλοκ.

Άλλες βιντεοταινίες υπερπαραγωγών από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 που πουλήθηκαν στη δημοπρασία ήταν του φιλμ «The Goonies» (50.000 δολάρια), του Jaws (32.500 δολάρια) και του Ghostbusters (23.750 δολάρια).