Russian Doll: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 2ης σεζόν- Στις 20 Απριλίου η πρεμιέρα στο Netflix

Το μόνο χειρότερο από τον θάνατο είναι να ταξιδέψεις πίσω στη δεκαετία του '80. Τουλάχιστον για την πρωταγωνίστρια του Russian Doll.

Η δεύτερη σεζόν της πανέξυπνης σειράς κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Απριλίου και η Natasha Lyonne επαναλαμβάνει τον υπαρξιακά αμφισβητούμενο ρόλο της ως Nadia.

Το τρέιλερ για τη δεύτερη σεζόν δείχνει τη Nadia (Lyonne) να χάνεται στο δαιδαλώδες μετρό της Νέας Υόρκης. Αφίσες του «Sophie’s Choice» και τα ξεχωριστά ρούχα της δεκαετίας του '80 κάνουν την Nadia αιχμάλωτη στον χρόνο.

«Το σύμπαν τελικά βρήκε κάτι χειρότερο από τον θάνατο», λέει. «Έσπασα τον χρόνο».

Ο Alan (Charlie Barnett) αναρωτιέται μήπως έχουν αφήσει μισοτελειωμένες δουλειές και το ανεξήγητο συνεχίζεται.

«Ανακαλύπτοντας μια μοίρα ακόμη χειρότερη από τον ατελείωτο θάνατο, αυτή η σεζόν βρίσκει τη Nadia και τον Alan να εμβαθύνουν στο παρελθόν τους μέσα από μια απροσδόκητη πύλη στον χρόνο, που βρίσκεται σε μια από τις πιο διαβόητες τοποθεσίες του Μανχάταν, το μετρό της Νέας Υόρκης», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση για τη δεύτερη σεζόν της σειράς.

Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει με τη πρωταγωνίστρια να συμμετέχει ξανά και στο ρόλο της παραγωγού.

Η πρώτη σεζόν έκανε πρεμιέρα το 2019 με την Natasha Lyonne να είναι η βασική αιτία της επιτυχίας της σειράς.

