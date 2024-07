Ποιοι celebrities «αποσύρονται» και ποιοι το πήραν πίσω: Από την Evangeline Lilly και τον John Cena στη Lizzo και τον Bieber

Ο Ye, ο Pat Sajak και η Lizzo είναι μερικοί μόνο από τους celebrities που έχουν ανακοινώσει ότι «αποσύρονται», μάλλον περισσότερο για να προκαλέσουν και λιγότερο διότι το εννοούν πραγματικά.

Στο Χόλιγουντ, όπου η συνταξιοδότηση είναι λιγότερο μια απόφαση ζωής και κυρίως μια περαστική φάση για κάποιους, η Έλεν Ντε Τζένερις ήταν εξαιρετικά συνεπής στην απόφασή της να σταματήσει για πάντα την ψυχαγωγία. Τράβηξε την πρίζα στο μακροχρόνιο talk show της το 2022, αφού ένα σκάνδαλο για τη συμπεριφορά της προς τους συναδέλφους της που φαίνεται πως ήταν λιγότερο ή περισσότεο τοξική, αμαύρωσε την εικόνα της. Τώρα κάνει μια τελευταία περιοδεία για το Netflix, που κυριολεκτικά ονομάζεται "Ellen's Last Stand… Up". Σε μια παράσταση στην Καλιφόρνια αυτόν τον μήνα, η DeGeneres επανέλαβε στο πλήθος: «Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα με δείτε. Μετά την αφιέρωσή μου στο Netflix, τελείωσα».

Κι όμως, πολλοί εξακολουθούν να αμφιβάλλουν. Ένας θαυμαστής στο ίδιο σόου ρώτησε την DeGeneres αν σχεδίαζε να επιστρέψει ως Ντόρι σε μια επόμενη ταινία «Ψάχνοντας τον Νέμο»: «Όχι, θα πάω αντίο, να το θυμάσαι», απάντησε με χιούμορ εκείνη.

Αν κανείς δεν την πιστεύει, μπορεί να μην φταίει εκείνη. Η ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας των ΗΠΑ είναι γεμάτη με περιπτώσεις διασημοτήτων που ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν τη δημοσιότητα, μόνο και μόνο για να επιστρέψουν λίγο αργότερα, σαν να μην συνέβη τίποτα.

Η εφημερίδα Washington Post συγκέντρωσε όλες τις τελευταίες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις διασημοτήτων που αποφάσισαν να ανακοινώσουν ότι αποσύρονται, «τσεκάροντας» κατά πόσο το εννοούν: Αν είναι, δηλαδή, quitters ή fakers.

Ye

Ο ράπερ Ye - ο γνωστός Kanye West - ο οποίος κέρδισε 24 Grammy πριν αρχίσει να αποδομεί την εικόνα του με αντισημιτικές δηλώσεις το 2022 και έχει ανακοινώσει τρία νέα άλμπουμ από τότε - φάνηκε να δήλωσε την αποχώρησή του σε ένα στιγμιότυπο μιας συνομιλίας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον μουσικό συνεργάτη του, Rich. the Kid, στις 9 Ιουλίου.

«Αποσύρομαι από την επαγγελματική μουσική», φέρεται να έγραψε ο Ye, καθώς ο Rich προσπαθούσε να τον αποτρέψει. «Δεν είμαι σίγουρος τι άλλο να κάνω».

Ωστόσο, ο Rich the Kid δημοσίευσε λίγα λεπτά αργότερα ότι κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τον Ye. Την ίδια μέρα, ανακοινώθηκε ότι ο Ye θα κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τον ράπερ Consequence στις 12 Ιουλίου. Δεν είναι σαφές εάν τα κείμενα σχετικά με την παραίτηση ήταν πλαστά για να δημιουργήσουν διαφημιστική εκστρατεία για τις κυκλοφορίες. Οι άνθρωποι του Ye δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό.

Ετυμηγορία: Δεν έχει αποσυρθεί ο Ye.

Pat Sajak

Ο Pat Sajak ολοκλήρωσε την πορεία του στον αμερικανικό Τροχό της Τύχης ("Wheel of Fortune") τον Ιούνιο μετά από 41 χρόνια στο show, αφού είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του τον Ιούνιο του 2023. Αλλά στις 10 Ιουλίου, ο Sajak ανακοινώθηκε ως ως παρουσιαστής του «Celebrity Wheel of Fortune» του ABC, που κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Η Kellyn Holmes, δημοσιογράφος για το ABC Entertainment, είπε ότι αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Sajak ενώ ο αριθμός των επεισοδίων στα οποία θα εμφανιστεί δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ετυμηγορία: Η συνταξιοδότηση του Sajak έληξε, έστω και για λίγο. Δεν είμαστε σίγουροι πόσα επεισόδια θα περιλαμβάνει η σειρά του "Celebrity Wheel of Fortune". Προς το παρόν όμως, είναι πίσω στο παιχνίδι.

John Cena

Ο John Cena, ένας επαγγελματίας πυγμάχος που έγινε ηθοποιός, ανακοίνωσε στις 6 Ιουλίου ότι θα αποσυρόταν από το όχι και τόσο δημοφιλές άθλημα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θα πάλευε 30 με 40 φορές όλο το 2025. Ω, και ο Cena θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με το WWE όταν τελειώσει η καριέρα του, αν και όχι ως πυγμάχος. «Οι άνθρωποι λένε ότι φεύγουν και δύο χρόνια αργότερα επιστρέφουν. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ τελείωσα. Αυτό είναι», είπε ο Cena σε μια εκδήλωση. «Μέρος αυτού του επιχειρηματικού σχεδίου που πρότεινα και δέχτηκαν ήταν να παραμείνω στην οικογένεια του WWE με κάποια ιδιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ετυμηγορία: Αποσύρεται από τους διαγωνισμούς εντός ριγκ, αλλά θα συνεχίσει να παίζει σε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και ενδεχομένως να εμφανίζεται στα τηλεοπτικά προϊόντα του WWE ως χαρακτήρας «πίσω από τα παρασκήνια». Και αν αποφασίσει ποτέ να ξαναμπεί στο ρινγκ, δεν θα ήταν ο πρώτος παλαιστής που έγινε ηθοποιός που θα το έκανε.

Evangeline Lilly

Η Lilly, πρωταγωνίστρια του "Ant-Man and the Wasp" και της επιτυχημένης σειράς "Lost" του 2004, ανακοίνωσε στις 3 Ιουνίου στο Instagram της ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική.

«Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα καθώς εκπληρώνω το όραμά μου. Δόξα τω Θεώ, νιώθω τόσο ευγνώμων για όσα έζησα», έγραψε στο Instagram. «Η απομάκρυνση από αυτό που φαίνεται σαν την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να είναι τρομακτική μερικές φορές, αλλά το να μπεις στο ντάρμα σου αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση», είπε και πρόσθεσε ότι «μπορεί να επιστρέψει στο Χόλιγουντ μια μέρα, αλλά, προς το παρόν, εδώ ανήκω - στην οικογένειά μου».

Ετυμηγορία: Δεν είναι σαφές. Η Lilly έχει απομακρυνθεί στο παρελθόν, μετά την ολοκλήρωσή της στο "Lost" το 2010. Δεν θα ήταν έκπληξη για εκείνη να μείνει στο παρασκήνιο πριν εμφανιστεί ξανά στην επιφάνεια σε μια άλλη ταινία "Avengers".

Lizzo

Η Lizzo σόκαρε τους θαυμαστές της τον Απρίλιο όταν της θυμωμένοι χρήστες των social media της πρότειναν να εγκαταλείψει τη βιομηχανία, τη μουσική, ή τα social media, ή… κάτι. Η ανάρτησή της στο Instagram αφορούσε ως επί το πλείστον στην απογοήτευσή της που γινόταν «το αστείο κάθε φορά λόγω της εμφάνισής μου», καταλήγοντας απλά, «δεν συμφωνώ με αυτά τα σκ.. Αποχωρώ».

Μέρες αργότερα, η Lizzo διευκρίνισε σε ένα βίντεο ότι «όταν λέω «τα παράτησα», εννοώ ότι σταμάτησα να δίνω προσοχή σε οποιαδήποτε με αρνητική ενέργεια». Και πρόσθεσε: «Αυτό που δεν πρόκειται να παρατήσω είναι η χαρά της ζωής μου, που είναι να κάνω μουσική, να συνδέομαι με τους ανθρώπους».

Ετυμηγορία: Δεν έχει παραιτηθεί. Το είπε η ίδια. Εκτός κι αν πει κάτι διαφορετικό αργότερα.

Britney Spears

Τον Ιανουάριο, μια απογοητευμένη Spears διέψευσε ορισμένες αναφορές των ταμπλόιντ ότι εργαζόταν σε ένα νέο άλμπουμ.

Το ποπ είδωλο της δεκαετίας του '90 έγραψε σε μια ανάρτηση στο Instagram: «Για να είμαστε ξεκάθαροι ότι οι περισσότερες ειδήσεις είναι σκουπίδια!!! Λένε συνέχεια ότι απευθύνομαι σε τυχαίους ανθρώπους για να κάνω ένα νέο άλμπουμ… Δεν θα επιστρέψω ποτέ στη μουσική βιομηχανία!!!»

Μέχρι στιγμής, η Spears έχει παραμείνει πιστή στον λόγο της, αλλά η σχέση της με τη μουσική βιομηχανία εδώ και δεκαετίες έχει κάνει πολλούς θαυμαστές να αμφιβάλλουν ότι δεν θα συμφιλιωθούν. Η Spears κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο "Hold Me Closer" με τον Elton John το 2022, το οποίο ήταν το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε μετά από καιρό. Είχε επίσης ένα κομμάτι με τον Will.i.am που λεγόταν "Mind Your Business" το 2023. Επομένως, η νέα μουσική δεν είναι εντελώς εκτός συζήτησης για αυτήν, σωστά;

Ετυμηγορία: Ασαφής. Φαίνεται ότι η Spears απέρριψε την ιδέα ενός νέου άλμπουμ, αν και νέα μουσική της μπορεί να είναι στο μέλλον της. Όπως απέδειξαν τα απομνημονεύματά της, αν θέλει να επιστρέψει στη μουσική, έχει πολύ υλικό συγγραφής.

Nicki Minaj

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η Minaj μοιράστηκε ότι σχεδίαζε να αποσυρθεί και να περάσει χρόνο με την οικογένειά της. Αλλά αυτή η ανάρτηση στη συνέχεια διαγράφηκε και η Minaj οπισθοχώρησε σε μια συνέντευξη στο Billboard μέρες αργότερα, λέγοντας ότι «δεν μπορεί πραγματικά να δει τον εαυτό της να απομακρύνεται εντελώς».

Έκτοτε, κυκλοφόρησε το άλμπουμ "Pink Friday 2", που έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο.

Ετυμηγορία: Η υπόθεση έκλεισε. Η Minaj δεν έχει σταματήσει τη μουσική.

Ντέιβιντ Λέτερμαν

Όπως η DeGeneres, ο Ντέιβιντ Λέτερμαν ήταν αρκετά ωμός όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του το 2015. «Για τελευταία φορά σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ευχαριστώ και καληνύχτα», είπε στο τελευταίο επεισόδιο του «The Late Show».

«Και γεια και καλημέρα», σχολιάζει ωστόσο η Washington Post, αφού ο Λέτερμαν απέκτησε τη δική του σειρά στο Netflix δύο χρόνια αργότερα. Η σειρά του, "My Next Guest Needs No Introduction", είχε μέχρι στιγμής δύο επεισόδια το 2024 — το ένα με τον Charles Barkley, το άλλο με Miley Cyrus.

Ετυμηγορία: Ο Λέτερμαν δεν είναι πια συνταξιούχος και έχει δείξει προθυμία να πάει στο Χόλιγουντ κατά καιρούς. Πόσο καιρό θα επιλέξει να το κάνει είναι ένα άλλο ερώτημα εντελώς.

Jay-Z

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές του «αποσύρομαι αλλά όχι πραγματικά» ήρθε από τον ράπερ Jay-Z, ο οποίος είπε το 2003 ότι είχε τελειώσει με τη μουσική. Ξέρετε πώς τελειώνει αυτό: Τρία χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Kingdom Come» και έκτοτε έχει κυκλοφορήσει άλλα τέσσερα, καθώς και μια χούφτα singles.

Το 2022, ο Jay-Z σκέφτηκε την αδυναμία του να συνταξιοδοτηθεί σε μια συνέντευξη με τον Kevin Hart. «Το δοκίμασα. Είμαι τρομερός σε αυτό», είπε. «Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα. Αλλά πραγματικά νόμιζα ότι είχα καεί πραγματικά εκείνη τη στιγμή».

Ετυμηγορία: Ο Jay-Z θα μπορούσε πιθανώς να αντέξει οικονομικά να αποσυρθεί όποτε θέλει, αλλά δεν φαίνεται έτοιμος να το κάνει ακόμα.

Justin Bieber

Ο Bieber είχε μια περίπλοκη σχέση με την καριέρα του. Τον Δεκέμβριο του 2013, ανακοίνωσε στο Twitter ότι αποσύρεται, το βράδυ πριν βγει στους κινηματογράφους η ταινία του «Justin Bieber’s Believe». Αλλά ο Bieber δεν έμεινε για πολύ «στη σύνταξη». Από το 2013, έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ (το "Purpose" του 2015, το "Changes" του 2020 και το "Justice" του 2021) και είχε μερικά pop-charting singles, όπως τα "Love Yourself", "Sorry" και "What Do You Mean?" Η εμφάνισή του στο remix του "Despacito" του Luis Fonsi οδήγησε στο να γίνει η επιτυχία υποψήφια για το τραγούδι του καλοκαιριού του 2017.

Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2022, ο Bieber ανακοίνωσε ότι θα έκανε άλλο ένα διάλειμμα από τη μουσική καθώς αντιμετώπιζε τη διάγνωση του συνδρόμου Ramsay-Hunt. Ένα μήνα αργότερα, άρχισε ξανά τις περιοδείες. Η περιοδεία, η οποία εκτεινόταν σε όλη την Ευρώπη, τον «απέβαλε πραγματικά», είπε ο Bieber σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή. Τον Φεβρουάριο του 2023, ακύρωσε τις ημερομηνίες του «Justice World Tour» και φαινομενικά εξαφανίστηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όμως ο Beliebers βρήκαν νέα ελπίδα όταν ο τραγουδιστής δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες τον Ιανουάριο, μία από τις οποίες τον έδειχνε με ένα μικρόφωνο σε ένα στούντιο. Φάνηκε επίσης να περιλαμβάνει ένα απόσπασμα ενός νέου τραγουδιού σε μια ανάρτηση τον Μάιο.

Ετυμηγορία: Αμφιβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο Bieber θα παραμείνει εκτός ραδιοφωνικών playlist για πολύ περισσότερο.

Οι επόμενοι για «απόσυρση»: Adele, Trixie Mattel

Δύο μεταγενέστερες συμμετοχές στη λίστα της Washington Post είναι η Adele και η Trixie Mattel, που και οι δύο ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι αισθάνονται εξαντλημένες και ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Adele είπε συγκεκριμένα ότι «η δεξαμενή της είναι άδεια» μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεών της στο Λας Βέγκας που κράτησαν δύο χρόνια. Η Trixie Mattel, πρωταγωνίστρια του "RuPaul's Drag Race" που έχει ένα κανάλι στο YouTube εκτός από άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις, ανακοίνωσε ένα διάλειμμα τριών μηνών και προετοίμασε για "μια πλήρη επανεκκίνηση" μετά από μια δύσκολη χρονιά.

Οπότε, περιμένετε να δείτε την Trixie ξανά στο προσκήνιο το φθινόπωρο. Όσο για την Adele, πιθανότατα θα βρίσκεται στους αγώνες των Λος Άντζελες Λέικερς δίπλα στον σύντροφό της Rich Paul, μακροχρόνιο συνεργάτη του LeBron James. Σίγουρα, μπορεί να μην ερμηνεύσει νέα μουσική, αλλά μάλλον θα είναι στις οθόνες μας.

Με πληροφορίες από Washington Post