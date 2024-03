Lizzo: «Παραιτούμαι» έγραψε στο Instagram- Το body shaming και οι μηνύσεις για σεξουαλική παρενόχληση

Η βραβευμένη με Emmy και Grammy ερμηνεύτρια Lizzo φαίνεται πως ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τα φώτα της δημοσιότητας και το τραγούδι μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram που τελείωνε με τη λέξη «παραιτούμαι».

«Κουράστηκα να μου σέρνουν όλα αυτά για τη ζωή μου στο διαδίκτυο» έγραψε η τραγουδίστρια και φλαουτίστρια. «Το μόνο που θέλω είναι να κάνω μουσική και να κάνω τους ανθρώπους ευτυχισμένους και να βοηθήσω τον κόσμο να είναι λίγο καλύτερος από το πώς τον βρήκα. Αλλά αρχίζω να νιώθω ότι ο κόσμος δεν με θέλει μέσα του».

«Βρίσκομαι συνεχώς αντιμέτωπη με τα ψέματα που λένε για μένα για τα views, να είμαι κάθε φορά ο στόχος του αστείου εξαιτίας της εμφάνισής μου», συνέχισε. Ο χαρακτήρας μου διαλύεται από ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν και δεν σέβονται το όνομά μου. Δεν υπέγραψα για αυτές τις μ@@@ίες» συμπλήρωσε.

Η ανάρτησή της, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, έγινε δεκτή με πληθώρα υποστηρικτικών σχολίων, μεταξύ άλλων από την Paris Hilton, η οποία είπε: "Σε αγαπάμε Queen".

Πάντως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με εκείνη που είχε αναρτήσει στις 17 Μαρτίου, όπου μιλούσε για προετοιμασία νέων κομματιών και ευχαριστούσε τους θαυμαστές της για την υπομονή τους.

«Γράφω την καλύτερη μουσική και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα την ακούσετε όλοι. Είμαι σχεδόν έτοιμη να ξαναγίνω κανονικός άνθρωπος, να είμαι έξω, να αγαπώ και να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Να προσπαθώ και να κάνω νέους φίλους, να τραγουδάω και να μιλάω για τον πόνο και τη χαρά μου», έγραφε η λεζάντα της Lizzo.

«Απλά δώστε μου λίγο ακόμα χρόνο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή, και σε όσους δεν με ακολούθησαν, σας ευχαριστώ επίσης, γιατί τώρα ξέρω πού βρισκόμαστε» είχε γράψει.

Lizzo: Πρωτεργάτρια του body positivity

Η Lizzo, της οποίας το κανονικό όνομα είναι Melissa Jefferson, κέρδισε δημοτικότητα στα τέλη της δεκαετίας του 2010 με singles όπως το Truth Hurts και το Good as Hell. Η επιλογή της να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα την έκαναν πρωτεργάτρια του κινήματος body positivity αλλά και αντικείμενο fat-shaming σχολίων και διαδικτυακής γελοιοποίησης.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Lizzo κλείδωσε τον λογαριασμό της στο Twitter και απείλησε να εγκαταλείψει τη μουσική βιομηχανία εν μέσω ενός κύματος body-shaming σχολίων που έκαναν εικασίες για τη διατροφή τηςκαι αν απέφευγε να χάσει βάρος επειδή δεν θα ήταν επωφελές για το brand της.

Η Lizzo ακολούθησε τις διαδικτυακές της αποδοκιμασίες με μια ανάρτηση στο Instagram που την έδειχνε στη σκηνή μιας συναυλίας να κρατάει μια πινακίδα που έγραφε: "Λυπάμαι που οι άνθρωποι στο Twitter είναι χάλια. Είσαι όμορφη και ξεχωριστή".

Η ανάρτηση είχε ως λεζάντα: "Η Λίζα είναι η πιο όμορφη γυναίκα που έχω δει ποτέ: "Δεν θα σταματήσω ποτέ να μιλάω για το πόσο δύσκολο το κάνετε όλοι σας για τους χοντρούς ανθρώπους να υπάρχουν απλά. Το να φροντίζετε τις δουλειές σας είναι δωρεάν. Αν το ίντερνετ ήταν περιορισμένο και ένα σχόλιο χρειαζόταν 24 ώρες για να αναρτηθεί, αναρωτιέμαι πώς θα ήταν τα social media".

Οι καταγγελίες χορευτριών κατά της Lizzo

Τον Αύγουστο, οι χορεύτριες Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez υπέβαλλαν μηνύσεις στη δημοφιλή τραγουδίστρια, την εταιρεία παραγωγής της, Big Grrrl Touring και την επικεφαλής της ομάδας χορού Shirlene Quigley για σεξουαλική και θρησκευτική παρενόχληση, εχθρικό περιβάλλον εργασίας, διακρίσεις λόγω αναπηρίας και bullying.

Μεταξύ των καταγγελιών που βγήκαν στο «φως», είναι ότι η Lizzo «πίεζε» το προσωπικό της να παρακολουθήσει σεξουαλικές παραστάσεις, στις οποίες τα μέλη του καστ ενθαρρύνονταν να προχωρούν σε πράξεις με καθαρά σεξουαλικό υπονοούμενο, όπως να αγγίζουν εναλλάξ τους γυμνούς ερμηνευτές ή να αγγίζουν δονητές.

Σημειώνεται πως μια τέταρτη πρώην χορεύτρια, η Asha Daniels, υπέβαλε τη δική της μήνυση νωρίτερα αυτό το μήνα. Ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε λεκτικά και σωματικά από τη μάνατζερ της τραγουδίστριας, Amanda Nomura, όταν εργαζόταν ως σχεδιάστρια γκαρνταρόμπας για τη Lizzo, κατηγορώντας την ποπ σταρ ότι προωθεί ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον.

Η Lizzo ζήτησε από τους δικαστές να απορρίψουν τις αγωγές, κάτι που δεν συνέβη τον Φεβρουάριο.

Έχει κερδίσει τέσσερα βραβεία Grammy, ένα Emmy για το Watch Out for the Big Grrrls και ερμήνευσε το εναρκτήριο τραγούδι στην ταινία Barbie του περασμένου καλοκαιριού.



Με πληροφορίες από Guardian

