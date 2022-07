Πέθανε ο Εουτζένιο Σκάλφαρι, ιδρυτής της La Repubblica- Έφερε επανάσταση στον ιταλικό Tύπο

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο Εουτζένιο Σκάλφαρι, εμβληματικός δημοσιογράφος της Ιταλίας και ιδρυτής της εφημερίδας La Repubblica.

Ο Σκάλφαρι έφερε την επανάσταση στην ιταλική δημοσιογραφία με την ίδρυση της La Repubblica, η οποία με τόλμη αμφισβήτησε τις παραδοσιακές εφημερίδες, επισημαίνει το Associated Press.

Η La Repubblica κυκλοφόρησε το 1976, τραβώντας την προσοχή των αναγνωστών με τους δυναμικούς τίτλους της και το σχήμα tabloid. Το τολμηρό στιλ γραφής της είχε λίγα κοινά με το λιτό γράψιμο στις σελίδες της κορυφαίας ιταλικής εφημερίδας, Corriere della Sera, εκείνη την εποχή, σημειώνει το Associated Press.

Αυτή η πρωτότυπη συνταγή αποδείχθηκε επιτυχημένη και η La Repubblica έγινε η δεύτερη σε κυκλοφορία καθημερινή εφημερίδα της Ιταλίας.

Ο Μάριο Ντράγκι, σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Σκάλφαρι, επεσήμανε «τη σαφήνεια της γραφής του, το βάθος των αναλύσεών του και το θάρρος των ιδεών του». Ο θάνατος του δημοσιογράφου «αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημόσια ζωή της χώρας μας», συμπλήρωσε ο Ιταλός πρωθυπουργός. Τα άρθρα του Σκάλφαρι ήταν «θεμελιώδες ανάγνωσμα για όποιον ήθελε να κατανοήσει την πολιτική και την οικονομία», επεσήμανε ακόμη ο Ντράγκι.

Μέσα από τις σελίδες της La Repubblica ο Σκάλφαρι έδωσε πολλές μάχες και η δική του ήταν η πρώτη μεγάλη ιταλική εφημερίδα που παρότρυνε τους πολίτες να επαναξιολογήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μέσα από την εβδομαδιαία στήλη του έκανε αδιάκοπη εκστρατεία κατά του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, όταν ο μεγιστάνας της τηλεόρασης μπήκε στην πολιτική στα μέσα της δεκαετίας του ‘90. Η La Repubblica επέκρινε επανειλημμένα τον Μπερλουσκόνι, κατηγορώντας τον τότε πρωθυπουργό ότι έγινε πολιτικός για να προστατεύσει τα επιχειρηματικά συμφέροντά του.

Παρόλα αυτά, ένας από τους πρώτους που «αποχαιρέτισαν» τον Σκάλφαρι ήταν ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Ο Εουτζένιο Σκάλφαρι ήταν ένα σημείο αναφοράς για τους αντιπάλους μου στην πολιτική. Σήμερα, όμως, δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι ήταν ένας σπουδαίος εκδότης και δημοσιογράφος, τον οποίο εκτιμούσα πάντα για την αφοσίωση και το πάθος του για τη δουλειά του», έγραψε στο Twitter ο πρώην πρωθυπουργός.

Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non riconoscergli di essere stato un grande direttore e giornalista, che ho sempre apprezzato per la dedizione e la passione per il suo lavoro. pic.twitter.com/kVz723l7ZC