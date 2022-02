Η έκτη σεζόν του Peaky Blinders, που θα ολοκληρωθεί σε έξι επεισόδια, θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Φεβρουαρίου 2022.

Η είδηση ανακοινώθηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού του Peaky Blinders στο Twitter με ένα βίντεο που δείχνει ένα τεράστιο mural στο πλάι ενός κτιρίου στο Μπέρμιγχαμ- ένα πορτρέτο του Tommy Shelby μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας και το hashtag #LastOrders.

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd