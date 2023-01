Οι τηλεοπτικές σειρές με τα πιο πολλά streaming το 2022- Στην κορυφή παραγωγές του Netflix

Οι τηλεοπτικές σειρές του Netflix βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας Νielsen, με τις παραγωγές που σημείωσαν τα πιο πολλά streaming την περασμένη χρονιά.

Το Stranger Things ανταποκρίθηκε στη φήμη του και σημείωσε ρεκόρ για τη μετά το lockdown εποχή, με 52 δισ. λεπτά χρόνου προβολής το 2022.

Σημειώνεται ωστόσο ότι το ρεκόρ των τελευταίων χρόνων κατέχει το The Office από το 2020, που είχε καταγράψει στις ΗΠΑ 57,1 δισ. λεπτά προβολής.

Εκτός όπως από το Stranger Things υπήρχαν και άλλες τηλεοπτικές σειρές που σημείωσαν ξεχωριστή επιτυχία σε επίπεδο streaming, διασφαλίζοντας τις 3 πρώτες θέσεις για την πλατφόρμα του Νetflix.

Το Ozark ήρθε δεύτερο με 31,3 δισ. λεπτά ροής, ενώ το Wednesday που αποδείχτηκε μεγάλη επιτυχία παρά την καθυστερημένη κυκλοφορία του το 2022 κατέκτησε την τρίτη θέση με 18,6 δισ. λεπτά ροής.

Η λίστα Nielsen, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, δείχνει ότι το Stranger Things κατάφερε να σημειώσει τα 46,51 δισ. λεπτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενώ τα υπόλοιπα 5,5 δισ. λεπτά κατανεμήθηκαν στο υπόλοιπο του έτους.

Την ίδια ώρα το The Boys, της Amazon σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της με 10,6 δισ. λεπτών.

Στη λίστα εκτός από τις καινούριες παραγωγές υπάρχουν και κλασικές τηλεοπτικές σειρές, που προβάλλονται αρκετές σεζόν, όπως τα Grey’s Anatomy, Criminal Minds, Supernatural και The Simpsons.

Αναλυτικά η λίστα Nielsen

1. Stranger Things (Netflix), 52 δισ. λεπτά προβολής

2. NCIS (Netflix), 38.1 δισ. λεπτά προβολής

3. Cocomelon (Netflix), 37.8 δισ. λεπτά προβολής

4. Ozark (Netflix), 31.3 δισ. λεπτά προβολής

5. Encanto (Disney+), 27.4 δισ. λεπτά προβολής

6. Grey’s Anatomy (Netflix), 26.8 δισ. λεπτά προβολής

7. Criminal Minds (Netflix/Hulu/Paramount+), 24.9 δισ. λεπτά προβολής

8. Bluey (Disney+), 21.1 δισ. λεπτά προβολής

9. Gilmore Girls (Netflix), 20.8 δισ. λεπτά προβολής

10. Seinfeld (Netflix), 19.3 δισ. λεπτά προβολής

11. Supernatural (Netflix), 18.8 δισ. λεπτά προβολής

12. Wednesday (Netflix), 18.6 δισ. λεπτά προβολής

13. Heartland (Netflix), 18 δισ. λεπτά προβολής

14. Cobra Kai (Netflix), 16.7 δισ. λεπτά προβολής

15. The Simpsons (Disney+), 15.9 δισ. λεπτά προβολής

Πρωτότυπες σειρές για πλατφόρμες streaming

1. Stranger Things (Netflix), 52 δισ. λεπτά προβολής

2. Ozark (Netflix), 31.3 δισ. λεπτά προβολής

3. Wednesday (Netflix), 18.6 δισ. λεπτά προβολής

4. Cobra Kai (Netflix), 16.7 δισ. λεπτά προβολής

5. Bridgerton (Netflix), 14 δισ. λεπτά προβολής

6. Virgin River (Netflix), 13.6 δισ. λεπτά προβολής

7. Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), 13.4 δισ. λεπτά προβολής

8. Love Is Blind (Netflix), 13.1 δισ. λεπτά προβολής

9. Inventing Anna (Netflix), 12.9 δισ. λεπτά προβολής

10. The Crown (Netflix), 12.7 δισ. λεπτά προβολής

11. The Boys (Prime Video), 10.6 δισ. λεπτά προβολής/ The Great British Baking Show (Netflix), 10.6 δισ. λεπτά προβολής

13. The Umbrella Academy (Netflix), 10.5 δισ. λεπτά προβολής

14. The Last Kingdom (Netflix), 10.4 δισ. λεπτά προβολής

15. The Lord of the Rings: The Rings of Power (Prime Video), 9.4 δισ. λεπτά προβολής.

Με πληροφορίες του NME/Hollywood Reporter