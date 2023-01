Οι Power Rangers στο Netflix: Επιστρέφουν 30 χρόνια μετά με σπέσιαλ επεισόδιο

Τρεις δεκαετίες αφότου έγιναν τηλεοπτικό φαινόμενο, τα μέλη του αρχικού καστ των Mighty Morphin Power Rangers ενώνονται ξανά για ένα σπέσιαλ επεισόδιο στο Netflix- και οι φανς έχουν ήδη κατενθουσιαστεί.

«Η οικογένεια των Ranger έχει βαθιές ρίζες», λέει ο Γουόλτερ Εμάνουελ Τζόουνς για την ευκαιρία να υποδυθεί πάλι τον Ζακ, τον μαύρο Ranger, 30 χρόνια μετά.

Στο «Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always» πρωταγωνιστούν οι Γουόλτερ Εμάνουελ Τζόουνς, Ντέιβιντ Γιοστ (ο αρχικός μπλε Ranger Μπίλι), Κάθριν Σάδερλαντ (που έγινε η δεύτερη ροζ Ranger, Κατ, στην τρίτη σεζόν), καθώς και οι Στιβ Καρντένας, Κάραν Άσλεϊ και Τζόνι Γιονγκ Μπος (που μπήκαν στη σειρά στη 2η σεζόν ως δεύτερος κόκκινος Ranger, Ρόκι, κίτρινος Ranger, Άισα, και μαύρος Ranger, Άνταμ, αντίστοιχα).

Για τον Ντέιβιντ Γιοστ- τον μακροβιότερο αρχικό Ranger, ο οποίος εγκατέλειψε τη σειρά το 1996 μετά από τέσσερις σεζόν και περισσότερα από 200 επεισόδια - το αφιέρωμα του Netflix είναι ευκαιρία για reunion με όλο το καστ που επέστρεψε. Αλλά το να ντυθεί ξανά με την στολή είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό.

«Περάσαμε μαζί από τη διαδικασία οντισιόν και ξεκινήσαμε το franchise των Power Rangers», εξηγεί ο Γιοστ για τον Τζόουνς, που επίσης χαρακτήρισε την επανένωση «καταπληκτική». «Ήταν τόσο σουρεαλιστική εμπειρία να βρίσκομαι ξανά στο πλατό των Power Rangers μετά από 28 χρόνια», σημείωσε.

Facebook Twitter Steve Cardenas, Walter Emanuel Jones, David Yost και Catherine Sutherland στο "Power Rangers: Once & Always". Φωτ.: HASBRO/EONE

Η νέα περιπέτεια βρίσκει τους πέντε Power Rangers «αντιμέτωπους με μια γνώριμη απειλή από το παρελθόν. Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης, καλούνται και πάλι να γίνουν οι ήρωες που χρειάζεται ο πλανήτης. Εμπνευσμένο από το θρυλικό mantra του franchise "Once a Ranger, Always a Ranger", το "Once & Always" θυμίζει σε όλους ότι όταν γίνεσαι Ranger, είσαι πάντα μέλος της οικογένειας των Ranger και πάντα ευπρόσδεκτος».

Facebook Twitter Η Machiko Soga σε σκηνή από την τηλεοπτική σειρά "Mighty Morphin Power Rangers", από επεισόδιο του 1993. Φωτ.: Fox/Getty Images

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν επίσης οι Μπάρμπαρα Γκούντσον (φωνή της Rita Repulsa), Ρίτσαρντ Χόρβιτζ (φωνή του Alpha 5) και η νέα προσθήκη Τσάρλι Κερς ως Minh, κόρη της αρχικής κίτρινης Ranger Trini. (Την Trini υποδυόταν η Τουί Τρανγκ, η οποία πέθανε σε ηλικία 27 ετών το 2001 μετά από τροχαίο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν συμμετέχουν και άλλα μέλη του αρχικού καστ ή αν το αφιέρωμα θα αποτίνει φόρο τιμής στον αρχικό ηθοποιό του πράσινου Ranger Tommy, Τζέισον Ντέιβιντ Φρανκ, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ηλικία 49 ετών το 2022.

Facebook Twitter Το αρχικό καστ της σειράς "Mighty Morphin Power Rangers". Φωτ.: Frank Trapper/Corbis via Getty Images

Και για τους φανς που ανυπομονούν για νέες εποχές του Power Rangers franchise, το Entertainment Tonight αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες για το «Power Rangers: Cosmic Fury», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix αυτό το φθινόπωρο.

Η 30η σεζόν των Power Rangers είναι επίσης η πρώτη από το 1993, όταν ξεκίνησε το franchise, που ολόκληρη η ομάδα των Ranger θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν. Και σύμφωνα με την Hasbro/eOne, το «Power Rangers: Cosmic Fury» συνεχίζει τις περιπέτειες του «Power Rangers: Dino Fury», με την ομάδα να ξεκινά ένα ταξίδι στο διάστημα, καθώς ξεκλειδώνουν νέες κοσμικές δυνάμεις και υπερασπίζονται το σύμπαν ενάντια στον διαβόητο κακό Lord Zedd.

Το «Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always» κάνει πρεμιέρα στις 19 Απριλίου παγκοσμίως στο Neftflix.