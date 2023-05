Οι 5 χώρες που τα έχουν καταφέρει καλύτερα στη Eurovision

Απόψε είναι η μεγάλη βραδιά του τελικού της Eurovision 2023 και η Σουηδία φιγουράρει για μία ακόμα φορά στην κορυφή των στοιχημάτων για την κατάκτηση της νίκης.

Αν συμβεί αυτό η Loreen θα είναι η πρώτη γυναίκα για την Σουηδία που θα έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό της Eurovision μετά το Euphoria του 2012.

Σουηδία, η βασίλισσα της Εurovision

H Σουηδία έχει μακρά ιστορία σε νίκες στην Eurovision, και αυτό της δίνει τον απαραίτητο «αέρα» της νικήτριας.

Έχει συγκεντρώσει 5.888 πόντους σε 60 εμφανίσεις της σε τελικούς Eurovision, και μέχρι σήμερα μετρά 6 νίκες και αναρίθμητα μουσικά hits.

Οι θρυλικοί Abba άνοιξαν τον δρόμο το 1974 με το Waterloo και ακολούθησαν οι Herrey's το 1984, Carola το 1991, Charlotte Nilsson to 1999, Loreen το 2012 και τελευταία νίκη το 2015 με τον Måns Zelmerlöw.

Η Σουηδία όμως έχει τερματίσει και τελευταία: το 1963 και το 1977. Από τότε ωστόσο, που ξεκίνησαν οι ημιτελικοί του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, το 2004, η Σουηδία μόνο μία φορά δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό.

Το 2010, η Anna Bergendahl τερμάτισε 11η στον ημιτελικό και έχασε μια θέση στον μεγάλο τελικό με το τραγούδι της This Is My Life. Έκτοτε, η Σουηδία έχει βγει μόνο μία φορά εκτός των 5 κορυφαίων, το 2013, όταν ο διαγωνισμός φιλοξενήθηκε στο Μάλμε.

Ηνωμένο Βασίλειο: 16 φορές στη δεύτερη θέση της Eurovision

Δεύτερη χώρα στη σειρά έρχεται το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετρά 4.546 πόντους σε 64 εμφανίσεις σε τελικούς Eurovision και πέντε νίκες. Το ρεκόρ πόντων, μέχρι στιγμής κατέχει ο Sam Ryder με το Space Man και τους 460 πόντους που κέρδισε το 2022.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τερματίσει 16 φορές στη δεύτερη θέση και κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια σε συνεχόμενες εμφανίσεις στον μεγάλο τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Έχει κερδίσει 5 φορές την Eurovision: το 1967 με την Sandie Shaw, το 1969 με την Lulu το 1976 με τους Brotherhood of Man, το 1981 με τους Bucks Fizz και το 1997 με τους Κatrina and the Waves.

Ιταλία: Η αποχώρηση και η μεγάλη επιστροφή στη Eurovision

Η Ιταλία κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο, με 4.509 βαθμούς σε 46 εμφανίσεις σε τελικούς Eurovision. Έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τρεις φορές, με πιο πρόσφατη νίκη, αυτή του 2021, όταν οι Måneskin ξεσάλωσαν στο Rotterdam με το “Zitti E Buoni” που απέσπασε 524 πόντους.

Η Ιταλία είναι ένας από τις 14 ιδρύτριες χώρες του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και αναμφισβήτητα η χώρα που είναι υπεύθυνη για τη μορφή της Eurovision. Ο αρχικός διαγωνισμός βασίστηκε εξάλλου στο δημοφιλές Festival de Sanremo που ξεκίνησε το 1951 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η Ιταλία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τρεις χρονιές: το 1964, η Gigliola Cinquetti με το Non Ho L'età, το 1990, ο Toto Cutugno με τον ύμνο της ευρωπαϊκής ενότητας Insieme το 1992 και το 2021 οι Måneskin.

Το 1997, η χώρα αποχώρησε από την Eurovision, αλλά επέστρεψε ανανεωμένη το 2011.

Γαλλία: 46 χρόνια χωρίς νίκη στη Eurovision

Οριακά εκτός του βάθρου των μεταλλίων, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με 4.269 πόντους σε 63 συμμετοχές σε τελικούς Eurovision και πέντε νίκες στο ενεργητικό της.

Η πιο πρόσφατη νίκη των Γάλλων χρονολογείται το 1977 με τη Marie Myriam κα το “L’oiseau et l’enfant”, αν και φέτος η La Zarra έχει κλέψει τις εντυπώσεις.

Η Γαλλία συμμετείχε στον πρώτο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1956. Βρέθηκε στις κορυφαίες 5 θέσεις στα πρώτα 10 χρόνια της Eurovision.

Το 1977, η Γαλλία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για πέμπτη και μέχρι σήμερα τελευταία φορά. Το τραγούδι L'Oiseau Et L'Enfant ερμήνευσε η Marie Myriam και η νίκη της σήμανε ένα νέο ρεκόρ στην ιστορία του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

Οι νικητές για την Γαλλία είναι οι εξής: 1958 , André Claveau, 1960, Jacqueline Boyer, 1962 Isabelle Aubret, 1969 Frida Boccara και 1977 Marie Myriam.



Νορβηγία: Ρεκόρ τελευταίας θέσης στη Eurovision

Την πεντάδα των πιο πετυχημένων χωρών συμπληρώνει η Νορβηγία, που έχει σκοράρει 3.706 πόντους σε 57 εμφανίσεις της σε τελικούς Eurovision και μετρά 3 νίκες.

Η Νορβηγία έκανε το ντεμπούτο της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1960 αλλά έχει τερματίσει τελευταία περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη.

Η Νορβηγία έχει το αμφίβολο ρεκόρ τερματισμού στην τελευταία θέση, 11 φορές συνολικά. Τέσσερις φορές απέσπασε μηδέν πόντους.

Από την άλλη πλευρά, η Νορβηγία έχει κερδίσει τον διαγωνισμό 3 φορές και σημείωσε τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης ποτέ το 2009.

Πριν από την πρώτη νίκη της Νορβηγίας το 1985, η χώρα είχε φτάσει μόνο μία φορά στην πρώτη 5άδα το 1966. Δέκα χρόνια αφότου οι Bobbysocks κέρδισαν με το La Det Swinge το 1985, οι Secret Garden σημείωσαν τη δεύτερη νίκη για τη Νορβηγία με το Nocturne.

Την επόμενη χρονιά στο Όσλο, η Νορβηγία τερμάτισε δεύτερη στην έδρα της για τη μία και, μέχρι σήμερα, μοναδική φορά που η Elisabeth Andreassen εκπροσώπησε τη χώρα στην έδρα της με το τραγούδι I evighet.

Μεγαλύτερη επιτυχία της χώρας ήταν το 2009, όταν ο Alexander Rybak κέρδισε την πρώτη θέση.