Eurovision 2023: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό- Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχήματα

Χωρίς την Ελλάδα, αλλά με την Κύπρο παρούσα θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Μαϊου ο τελικός της Eurovision 2023.

Οι πρόβες των 26 χωρών που πέρασαν στον τελικό της Eurovision 2023, έχουν ξεκινήσει, ενώ ανακοινώθηκε και η σειρά εμφάνισης στη σκηνή το Σάββατο.

Επίσης ήδη έχει ξεκινήσει και η μεγάλη μάχη των στοιχημάτων για το πλασάρισμα στις πρώτες θέσεις. Η Σουηδία παίζεται γύρω στο 1 προς 50. Aκολουθούν η Φινλανδία, η Ουκρανία, το Ισραήλ, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την πρώτη δεκάδα κλείνει η Αυστρία.

Στις τελευταίες θέσεις στις στοιχηματικές αποδόσεις εμφανίζονται η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Αλβανία.

Η Κύπρος με τον Άντριου Λάμπρου και το τραγούδι «Break a broken heart» εμφανίζεται στην 20η θέση στις προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών

Οι 26 χώρες θα εμφανιστούν στον τελικό της Eurovision 2023 ως εξής:



1.Αυστρία

2.Πορτογαλία

3.Ελβετία

4.Πολωνία

5.Σερβία

6.Γαλλία

7.Κύπρος

8.Ισπανία

9.Σουηδία

10.Αλβανία

11.Ιταλία

12.Εσθονία

13.Φινλανδία

14.Τσεχία

15.Αυστραλία

16.Βέλγιο

17.Αρμενία

18.Μολδαβία

19.Ουκρανία

20.Νορβηγία

21.Γερμανία

22.Λιθουανία

23.Ισραήλ

24.Σλοβενία

25.Κροατία

26.Ηνωμένο Βασίλειο

Here is your #Eurovision2023 Grand Final Running Order!https://t.co/KIAQo7tp48 pic.twitter.com/3OF5rEspD2