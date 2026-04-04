Ο Τζόναθαν Μέιτζορς έπεσε από παράθυρο σε γυρίσματα ταινίας - Άγνωστο εάν τραυματίστηκε

Πώς έγινε το ατύχημα με τον Τζόναθαν Μέιτζορς - Αποχώρησε το συνεργείο από το σημείο

Μέρος της παραγωγής διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται τα γυρίσματα που συμμετέχει ο Τζόναθαν Μέιτζορς / EPA
Ατύχημα σημειώθηκε στα γυρίσματα νέας ταινίας δράσης με τον Τζόναθαν Μέιτζορς, όταν ο ίδιος και ο συμπρωταγωνιστής του, JC Kilcoyne, έπεσαν μέσα από τζάμι κατά τη διάρκεια σκηνής, οδηγώντας μέρος του συνεργείου να αποχωρήσει από το σετ.

Το περιστατικό συνέβη σε παραγωγή της εταιρείας Bonfire Legend, σε συνεργασία με το μέσο The Daily Wire, όπως μετέδωσαν τα Deadline και Variety.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ηθοποιοί γύριζαν σκηνή στην οποία δέχονται πυροβολισμούς. Καθώς υποχωρούσαν, βρέθηκαν πίσω σε τζάμι ασφαλείας, το οποίο αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος μαζί με το γυαλί από ύψος περίπου 1,8 μέτρων.

Σε βίντεο από το σετ, φαίνεται συνεργείο να σπεύδει άμεσα στο σημείο.

Τζόναθαν Μέιτζορς: Τραυματίστηκε ο JC Kilcoyne

Ο JC Kilcoyne υποβλήθηκε σε ράμματα στα χέρια του, ωστόσο, σύμφωνα με εκπροσώπους του, είναι καλά στην υγεία του και έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι δεν ένιωσε ανασφάλεια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Για τον Τζόναθαν Μέιτζορς δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τραυματισμούς. Ωστόσο, το περιστατικό, σύμφωνα με άτομα που συμμετέχουν στην παραγωγή, φαίνεται πως δεν ήταν μεμονωμένο.

Σύμφωνα με αναφορές των Deadline και Variety, το συγκεκριμένο ατύχημα ήταν ένα από τα περιστατικά που οδήγησαν το συνεργείο σε αποχώρηση και κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνονται πτώσεις αντικειμένων πάνω σε μέλη του συνεργείου, παρουσία μούχλας σε χώρο γυρισμάτων και προειδοποιήσεις για αμίαντο που φέρεται να αγνοήθηκαν.

Οι εργαζόμενοι είχαν ήδη προχωρήσει σε απεργιακή κινητοποίηση από τις 26 Μαρτίου, μέσω της ένωσης IATSE, λόγω εργασιακών ζητημάτων, με το ατύχημα να εντείνει τις αντιδράσεις.

Τζόναθαν Μέιτζορς: Η απάντηση της παραγωγής

Ο παραγωγός, Dallas Sonnier, από την Bonfire Legend, απάντησε στις καταγγελίες, κατηγορώντας τους συνδικαλιστές ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν την παραγωγή. Όπως ανέφερε, η κινηματογραφική βιομηχανία βρίσκεται σε κρίση λόγω απεργιών και υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις στρέφονται εναντίον όσων συνεχίζουν να δουλεύουν.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα συνεχίζονται, με την παραγωγή να αναζητά αντικαταστάτες για τα μέλη του συνεργείου που αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζόναθαν Μέιτζορς επέστρεψε πρόσφατα στον κινηματογράφο με την ταινία Magazine Dreams, που κυκλοφόρησε το 2025, σηματοδοτώντας την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση μετά τη δίκη του το 2023.

Τότε είχε κριθεί ένοχος για ελαφρά επίθεση και παρενόχληση σε βάρος γυναίκας συναδέλφου του, γεγονός που οδήγησε και στην απομάκρυνσή του από τη Marvel Studios.

Με πληροφορίες από People

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

NETFLIX ΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

TV & Media / Δικαστήριο έκρινε παράνομες τις αυξήσεις τιμών του Netflix, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφές έως και 500 ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αυξήσεις στις τιμές συνδρομής μεταξύ 2017 και 2024 ήταν παράνομες, γεγονός που ενδέχεται να δίνει δικαίωμα σε εκατομμύρια Ιταλούς συνδρομητές να λάβουν επιστροφές έως και 500 ευρώ. Η εταιρεία streaming δηλώνει ότι θα ασκήσει έφεση.
ΛΟΡΑ ΝΤΕΡΝ ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΣΕΙΡΑ

TV & Media / Η υπόθεση Έπσταϊν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά καταγράφει την έρευνα που αποκάλυψε τη συμφωνία που είχε συνάψει ο Έπσταϊν το 2008 με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, επιτρέποντάς του να αποφύγει βαρύτερες κατηγορίες
Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

TV & Media / Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το βρετανικό περιοδικό The Face ανακοίνωσε ότι σταματά ξανά τη λειτουργία του, επτά χρόνια μετά το relaunch του το 2019. Το τεύχος για την άνοιξη του  2026 θα είναι το τελευταίο, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο για έναν τίτλο που σημάδεψε τη βρετανική style και youth culture.
