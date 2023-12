Marvel: Τέλος η συνεργασία με τον Τζόναθαν Μέιτζορς, μετά την καταδίκη του

Η Marvel Studios και η Walt Disney τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον ηθοποιό Τζόναθαν Μέιτζορς, λίγο αφότου καταδικάστηκε για επίθεση και παρενόχληση της πρώην συντρόφου του, Γκρέις Τζαμπάρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος Τζόναθαν Μέιτζορς συνελήφθη στις 26 Μαρτίου έπειτα από έναν έντονο καβγά που είχε με τη Γκρέις Τζαμπάρι μέσα στο αυτοκίνητο με το οποίο κατευθύνονταν στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Ο ηθοποιός καταδικάστηκε χθες για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετώπιζε- επίθεση με πρόκληση σωματικής βλάβης και για παρενόχληση-, ενώ κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους.

Κατά τη δίκη, η οποία διήρκεσε δύο εβδομάδες, η Γκρέις Τζαμπάρι κατέθεσε ότι δέχθηκε βίαιη επίθεση όταν άρπαξε το τηλέφωνο του Τζόναθαν Μέιτζορς, επειδή είδε μήνυμα από άλλη γυναίκα. Υποστήριξε ότι ο ηθοποιός τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έκανε λόγο για «βίαιη συμπεριφορά» σε βάρος της καθώς και για άλλα περιστατικά «έκρηξης θυμού».

Τζόναθαν Μέιτζορς: Άγνωστο το μέλλον του Kang

Το πρώην ζευγάρι γνωρίστηκε το 2021 στα γυρίσματα της ταινίας «Ant Man and the Wasp: Quantumania», της εταιρείας Marvel, η οποία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες έναν μήνα πριν από τη σύλληψη του Τζόναθαν Μέιτζορς. Η ταινία προοριζόταν να είναι το σημείο εκκίνησης για μια νέα κινηματογραφική εποχή, ενώ αναμενόταν ο ηθοποιός να συμμετέχει ως Kang (σ.σ: το όνομα του ρόλου του) και σε άλλες ταινίες της ίδιας εταιρείας, όπως η ταινίας «Avengers: The Kang Dynasty», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2026.

Για την ώρα, η ταινία βρίσκεται στη φάση του σεναρίου και δεν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Παραμένει ασαφές εάν ο χαρακτήρας του Kang θα παραμείνει σε μελλοντικές ταινίες ή εάν η εταιρεία Marvel θα τον καταργήσει.

-Εάν είστε επιζώσα ενδο-οικογενειακής ή άλλου είδους έμφυλης βίας ή αν στο περιβάλλον σας υπάρχει θηλυκότητα που υφίσταται κάτι από τα παραπάνω, τηλεφωνήστε για βοήθεια και συμβουλευτική στην υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας «Γραμμή SOS»: 15900. Μπορείτε επίσης να αποστείλετε mail στο [email protected]

Με πληροφορίες από Guardian